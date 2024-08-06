19 объектов образования могут не успеть восстановить после паводка к началу учебы

Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании правительства сообщил о восстановительных работах на объектах образования после паводка. Есть риски срыва сроков, передает корреспондент NUR.KZ.

"В результате масштабных паводков всего пострадало 40 объектов образования. На сегодняшний день восстановительные работы завершены по пяти объектам. По 16 объектам ведутся работы", – подчеркнул Гани Бейсембаев.

Вместе с тем имеются риски срыва сроков по 19 объектам. Наибольшее их количество находится в Атырауской области. Там в зоне риска 10 объектов. Еще пять расположены в Актюбинской области, два – в СКО и по одному объекту в ЗКО и Костанайской области.

Также министр сообщил, что для создания комфортных условий обучения в 280 школах в настоящее время ведутся ремонтные работы. В 222 учреждениях планируется завершение до начала учебного года.

"Риски отставания от графика выявлены дополнительно по 15 объектам в Карагандинской, Алматинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в Алматы", - добавил Гани Бейсембаев.

Отметим, в июле глава Павлодарской области Асаин Байханов раскритиковал распределение средств на ремонт школ Экибастуза.

А в Алматы аким города Ерболат Досаев ознакомился с ходом капитального ремонта и сейсмоусиления здания школы №9 в рамках рабочего объезда Ауэзовского района. Здание школы на 1200 мест, возведенное более 50 лет назад, нуждалось в капитальном ремонте.

В Восточно-Казахстанской области по поручению акима региона создали специальную комиссию по мониторингу ремонтных работ в рамках подготовки объектов образования к новому учебному году. Заместитель акима области проверил качество ремонта в двух школах Усть-Каменогорска.

Также напомним, что в конце учебного года школьников из нескольких регионов Казахстана из-за паводка освободили от экзаменов и тестов.

Тогда же в Минпросвещения заявили, что школьникам из пострадавших от паводков регионов предоставят путевки в детские оздоровительные центры.