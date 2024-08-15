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Что изменится для школьников Казахстана в новом учебном году

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Школьник на уроке
Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минпросвещения на августовской конференции учителей Астаны рассказал, какие нововведения ожидают школьников в новом учебном году, передает корреспондент NUR.KZ.

Гани Бейсембаев отметил ряд особенностей организации учебного процесса в предстоящем учебном году.

"В связи с принятием нового государственного стандарта обязательного образования с 2026 года планируется ввести обновленные образовательные программы. В целях повышения качества образования рассматривается возможность внедрения инновационных методов преподавания отдельных предметов в сельских опорных и малых коллективных школах", - указал министр.

Также, по его словам, будут созданы образовательные округа и приняты меры адресной поддержки школ с низкими показателями.

"С нового учебного года в рамках проекта "Цифровой учитель" будет активизирована работа с учениками из малообеспеченных семей. Благодаря масштабной цифровизации мы можем дать возможность учащимся в самых отдаленных селах получать учебные материалы и уроки от лучших учителей страны. Подобный опыт был реализован в пилотном режиме в Актюбинской области", - резюмировал глава Минпросвещения.

В июле министерство просвещения утвердило даты начала и продолжительности учебного года для казахстанских школьников, а также периоды каникул в учебном 2024-2025 году.

  • Продолжительность I четверти составит восемь учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);
  • II четверть - восемь учебных недель, зимние каникулы продлятся 10 дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);
  • III четверть продлится 10 учебных недель, на весенние каникулы отведено 11 дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно). При этом в 1 классах дополнительные каникулы продлятся 7 дней - с 10 по 16 февраля 2025 года;
  • IV четверть для школьников составит восемь учебных недель.

Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев ответил, будут ли переноситься школьные линейки из-за того, что 1 сентября выпадает на воскресенье.

Также глава министерства отметил, что хорошая идея - сделать 1 сентября красным днем календаря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149218-chto-izmenitsya-dlya-shkolnikov-kazahstana-v-novom-uchebnom-godu/

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