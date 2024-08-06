Может ли 1 сентября стать красным днем календаря, ответил министр просвещения

Журналисты спросили у министра просвещения Гани Бейсембаева о том, может ли 1 сентября стать праздничным днем. Министр ответил, что это "интересное предложение", передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что, сделав 1 сентября праздничным днем, родители смогут проводить своих детей в школу независимо от того, какой это день недели.

"Мы попробуем предложить такое предложение. Если вы мне обоснуете, я тоже подключусь. Я думаю, это хорошая идея - сделать красным днем календаря. Это интересное предложение. Если общество поддержит, конечно, я буду всегда за", - ответил министр.

Далее журналисты спросили: "Может начать сбор подписей для петиции?". На что министр ответил: "Может быть".

Отметим, в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье. Сегодня на заседании правительства министр просвещения Гани Бейсембаев ответил, будут ли переноситься школьные линейки из-за этого.

Также сегодня мы рассказывали о том, с какого возраста детей можно отдавать в школу в Казахстане. По предварительным подсчетам, в этом году за парты впервые сядут почти 370 тыс. детей.

Вместе с тем, сегодня стало известно, что 19 объектов образования могут не успеть восстановить после паводка к началу учебы. Наибольшее их количество находится в Атырауской области. Там в зоне риска 10 объектов. Еще пять расположены в Актюбинской области, два – в СКО и по одному объекту в ЗКО и Костанайской области.

Помимо этого, сегодня в ходе заседания правительства глава МВД рассказал об обеспечении безопасности в организациях образования. По его словам, до начала учебного года было обследовано 2 655 объектов образования. Выявили 1 081 нарушение. 340 руководителей были оштрафованы на 95 млн тенге.

Также глава МВД сообщили, что полицейские проведут ОПМ из-за начала учебного года.