Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Может ли 1 сентября стать красным днем календаря, ответил министр просвещения

Опубликовано:

1 сентября
Дети на линейке. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Журналисты спросили у министра просвещения Гани Бейсембаева о том, может ли 1 сентября стать праздничным днем. Министр ответил, что это "интересное предложение", передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что, сделав 1 сентября праздничным днем, родители смогут проводить своих детей в школу независимо от того, какой это день недели.

"Мы попробуем предложить такое предложение. Если вы мне обоснуете, я тоже подключусь. Я думаю, это хорошая идея - сделать красным днем календаря. Это интересное предложение. Если общество поддержит, конечно, я буду всегда за", - ответил министр.

Далее журналисты спросили: "Может начать сбор подписей для петиции?". На что министр ответил: "Может быть".

Отметим, в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье. Сегодня на заседании правительства министр просвещения Гани Бейсембаев ответил, будут ли переноситься школьные линейки из-за этого.

Также сегодня мы рассказывали о том, с какого возраста детей можно отдавать в школу в Казахстане. По предварительным подсчетам, в этом году за парты впервые сядут почти 370 тыс. детей.

Вместе с тем, сегодня стало известно, что 19 объектов образования могут не успеть восстановить после паводка к началу учебы. Наибольшее их количество находится в Атырауской области. Там в зоне риска 10 объектов. Еще пять расположены в Актюбинской области, два – в СКО и по одному объекту в ЗКО и Костанайской области.

Помимо этого, сегодня в ходе заседания правительства глава МВД рассказал об обеспечении безопасности в организациях образования. По его словам, до начала учебного года было обследовано 2 655 объектов образования. Выявили 1 081 нарушение. 340 руководителей были оштрафованы на 95 млн тенге.

Также глава МВД сообщили, что полицейские проведут ОПМ из-за начала учебного года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2145115-mozhet-li-1-sentyabrya-stat-krasnym-dnem-kalendarya-otvetil-ministr-prosveshcheniya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie