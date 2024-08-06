Штрафы на 95 млн тенге получили руководители учреждений образования Казахстана
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В ходе заседания правительства глава МВД рассказал об обеспечении безопасности в организациях образования. Было выявлено свыше тысячи нарушений, передает корреспондент NUR.KZ.
"До начала учебного года было обследовано 2 655 объектов образования. Выявили 1 081 нарушение. 340 руководителей были оштрафованы на 95 млн тенге", - сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов
Также он добавил, что сейчас казахстанские школы оснащены видеокамерами на 100%.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2145045-shtrafy-na-95-mln-tenge-poluchili-rukovoditeli-uchrezhdeniy-obrazovaniya-kazahstana/