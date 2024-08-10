Августовское ЕНТ стартовало в Казахстане
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В Казахстане началось августовское ЕНТ, которое продлится до 15 августа. На участие в нем подали заявление более 21 тыс. человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Наццентр тестирования.
В Telegram-канале НЦТ рассказали, что на участие в августовском ЕНТ было принято более 21 тыс. заявлений.
Само тестирование пройдет с 10 по 15 августа. Сертификат будет доступен в личном кабинете в разделе "Моя история". При этом на апелляцию можете подать в течение 30 минут после завершения тестирования.
В Наццентре напомнили, что с сертификатом августовского ЕНТ можно поступить в вузы только на платное отделение.
Напомним, что основное ЕНТ 2024 года стартовало в 14 регионах страны 16 мая этого года, закончилось оно 5 июля.
21 июня стало известно, что за нарушение правил были аннулированы результаты 396 человек.
3 августа Министерство науки и высшего образования опубликовало список получивших образовательные гранты в Казахстане. Также в ведомстве показали реакцию тех, кто оказался в числе счастливчиков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147208-avgustovskoe-ent-startovalo-v-kazahstane/