Казахстанцы смогут переводить детей из одной школы в другую онлайн

Казахстанцам услуга перевода ребенка из одной школы в другую стала доступна в онлайн-формате на eGov.kz, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НИТ".

Онлайн перевод детей между школами стал доступен казахстанцам на eGov.kz, сообщает пресс-служба АО "Национальные информационные технологии".

"Теперь родители и законные представители могут перевести ребенка из одной школы в другую онлайн с помощью портала eGov.kz. Процесс поиска и выбора общеобразовательной организации оптимизирован по микроучастку на основании места регистрации родителя.

Родители и законные представители могут выбрать школу не только по микроучастку, но и любую другую общеобразовательную организацию вне его границ, в случае если она соответствует их предпочтениям", - говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, при выборе общеобразовательной организации пользователю отображается доступный в выбранной школе язык обучения.

Новый процесс, как уверены в акционерном обществе, исключает необходимость в открепительном и прикрепительном талонах, передаче личного дела. Также заявитель может отозвать поданную заявку в случае такой необходимости.

Для получения услуги пользователю необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Образование";

выбрать из списка раздел "Среднее образование", выбрать услугу "Прием документов для перевода детей из школы в школу";

заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;

ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.

В начале апреля новые правила перевода ребенка в новую школу озвучили в Минпросвещения. Тогда сообщалось, что теперь можно переводить из школы в школу не только в период каникул, как было ранее, но и в течение всего учебного года.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что правила приема в общеобразовательные школы изменят в Казахстане.

Позже Минпросвещения были утверждены даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2023-2024 учебного года в организациях среднего образования. Учебный год, который начался 1 сентября, завершится в этом году 25 мая. Продолжительность четвертой четверти составит 8 учебных недель.

В феврале стало известно, что изменения в правила приема детей в школы все же были внесены. Теперь документы на зачисление ребенка в 1 класс можно подать до конца лета.

Ранее мы также писали, какие нововведения ожидают школьников в новом учебном году.

Стоит также отметить, что в июле Министерство просвещения утвердило даты начала и продолжительности учебного года для казахстанских школьников, а также периоды каникул в учебном 2024-2025 году.

Продолжительность I четверти составит восемь учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);

II четверть - восемь учебных недель, зимние каникулы продлятся 10 дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);

III четверть продлится 10 учебных недель, на весенние каникулы отведено 11 дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно). При этом в 1 классах дополнительные каникулы продлятся 7 дней - с 10 по 16 февраля 2025 года;

IV четверть для школьников составит восемь учебных недель.