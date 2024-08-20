Казахстанцы смогут переводить детей из одной школы в другую онлайн
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Казахстанцам услуга перевода ребенка из одной школы в другую стала доступна в онлайн-формате на eGov.kz, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НИТ".
Онлайн перевод детей между школами стал доступен казахстанцам на eGov.kz, сообщает пресс-служба АО "Национальные информационные технологии".
"Теперь родители и законные представители могут перевести ребенка из одной школы в другую онлайн с помощью портала eGov.kz. Процесс поиска и выбора общеобразовательной организации оптимизирован по микроучастку на основании места регистрации родителя.
Родители и законные представители могут выбрать школу не только по микроучастку, но и любую другую общеобразовательную организацию вне его границ, в случае если она соответствует их предпочтениям", - говорится в сообщении ведомства.
Помимо этого, при выборе общеобразовательной организации пользователю отображается доступный в выбранной школе язык обучения.
Новый процесс, как уверены в акционерном обществе, исключает необходимость в открепительном и прикрепительном талонах, передаче личного дела. Также заявитель может отозвать поданную заявку в случае такой необходимости.
Для получения услуги пользователю необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Образование";
- выбрать из списка раздел "Среднее образование", выбрать услугу "Прием документов для перевода детей из школы в школу";
- заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;
- ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.
В начале апреля новые правила перевода ребенка в новую школу озвучили в Минпросвещения. Тогда сообщалось, что теперь можно переводить из школы в школу не только в период каникул, как было ранее, но и в течение всего учебного года.
Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что правила приема в общеобразовательные школы изменят в Казахстане.
Позже Минпросвещения были утверждены даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2023-2024 учебного года в организациях среднего образования. Учебный год, который начался 1 сентября, завершится в этом году 25 мая. Продолжительность четвертой четверти составит 8 учебных недель.
В феврале стало известно, что изменения в правила приема детей в школы все же были внесены. Теперь документы на зачисление ребенка в 1 класс можно подать до конца лета.
Ранее мы также писали, какие нововведения ожидают школьников в новом учебном году.
Стоит также отметить, что в июле Министерство просвещения утвердило даты начала и продолжительности учебного года для казахстанских школьников, а также периоды каникул в учебном 2024-2025 году.
- Продолжительность I четверти составит восемь учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);
- II четверть - восемь учебных недель, зимние каникулы продлятся 10 дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);
- III четверть продлится 10 учебных недель, на весенние каникулы отведено 11 дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно). При этом в 1 классах дополнительные каникулы продлятся 7 дней - с 10 по 16 февраля 2025 года;
- IV четверть для школьников составит восемь учебных недель.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151123-kazahstancy-smogut-perevodit-detey-iz-odnoy-shkoly-v-druguyu-onlayn/