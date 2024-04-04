"Снято ограничение": новые правила перевода ребенка в новую школу озвучили в Минпросвещения
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Детей в Казахстане теперь можно переводить из школы в школу не только в период каникул, как было ранее, но и в течение всего учебного года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
В пресс-службе Министерства просвещения напомнили казахстанским родителям, что с 1 апреля стартовал прием заявок для поступления в первый класс. Процедура продлится до 31 августа включительно.
Отмечается, что родители могут подать документы своих детей на веб-портале электронного правительства egov.kz. При этом в лицеи и гимназии дети пойдут без экзаменов.
"Кроме того, снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул. Таким образом, согласно новым правилам, есть возможность перевода детей из школы в школу в течение учебного года по месту жительства", — говорится в сообщении ведомства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2078993-snyato-ogranichenie-novye-pravila-perevoda-rebenka-v-novuyu-shkolu-ozvuchili-v-minprosvescheniya/