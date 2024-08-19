Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Министр Балаева ответила на слухи о приостановке съемок фильма об Алие Молдагуловой

Опубликовано:

Алия Молдагулова держит в руках винтовку
Алия Молдагулова. Архивное фото: Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации / Goskatalog.ru

Глава Минкультуры Аида Балаева в Facebook озвучила причины возможной приостановки съемок фильма "Алия", посвященного легендарному снайперу Алие Молдагуловой, передает NUR.KZ.

Министр Аида Балаева свой пост посвятила разъяснению опубликованных ранее в СМИ сообщений касательно приостановки съемок художественного фильма "Алия".

"Прежде всего хочу подчеркнуть, что мы все помним и чтим великий подвиг Алии Молдагуловой. Ее история является неотъемлемой частью нашей национальной памяти, и Министерство заинтересовано, чтобы фильм, посвященный ее героизму, вышел на большие экраны.

Фильм "Алия" остается одним из ключевых для нас. Это масштабный проект с общим бюджетом более 900 млн тенге, из которых 450 млн тенге - частные инвестиции, а оставшуюся сумму кинокомпания планировала получить из государственного бюджета", - сообщила министр.

В июне этого года команда, планирующая снять фильм, по словам Балаевой, принимала участие в питчинге, организованном Государственным центром поддержки национального кино. Там и был представлен сценарий картины, претендующий на господдержку. По результатам заседания межведомственной комиссии 18 проектов рекомендованы к финансированию, в том числе и фильм "Алия".

"Учитывая высокую ответственность перед памятью Алии Молдагуловой и значимость фильма для казахстанского зрителя, кинокомпания решила приостановить участие в конкурсе, чтобы избежать нерационального использования государственных средств.

Это решение было связано с высокими рисками задержки реализации проекта, поскольку основная часть съемок была запланирована на территории Республики Беларусь, где планировалось снять сцены военных действий", - отмечается в посте.

Сообщается, что Беларусь сейчас не может предоставить необходимые натурные площадки из-за высокой загруженности другими проектами, в основном российскими.

"По этой причине стало невозможным согласовать график использования натурных декораций, и в последствии возникла угроза срыва сроков и несвоевременного завершения проекта. В связи с этим было принято решение отстроить свои натурные площадки в Восточно-Казахстанской области. Это позволит не только сохранить качество съемок, но и обеспечить сдачу фильма в срок.

Мы уверены, что такие меры помогут снять фильм, соответствующий ожиданиям зрителей и достойный памяти великой героини", - добавила Аида Балаева.

Она еще раз подчеркнула, что проблемы с финансированием проекта отсутствуют.

Напомним, в августе прошлого года Токаев встретился с председателем АО "Казахфильм" Азаматом Сатыбалды. На встрече были обсуждены вопросы развития отечественной кинематографии и сферы культуры. Президент Казахстана отметил, что вопросы дальнейшего развития отечественного кинематографа будут находиться на особом контроле.

В ноябре стало известно, что "Казахфильм" преобразуют в национальную киностудию.

В декабре прокуроры по итогам проверки АО "Казахфильм им. Шакена Айманова" выявили хищение бюджетных средств, выделенных для поддержки национального кино, в размере свыше 400 млн тенге.

В начале этого года министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о проблемах киностудии "Казахфильм" и казахстанского кинематографа в целом, а также объяснила, как их собираются решать.

В середине июля сотрудники "Казахфильма" заявили, что почти год не получают зарплату.

В начале августа стало известно о том, что Азамат Сатыбалды покинул должность президента АО "Казахфильм", а на его место исполняющим обязанности назначен Айдар Омаров.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150403-ministr-balaeva-otvetila-na-sluhe-o-priostanovke-semok-filma-ob-alie-moldagulovoy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie