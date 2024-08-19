Министр Балаева ответила на слухи о приостановке съемок фильма об Алие Молдагуловой

Глава Минкультуры Аида Балаева в Facebook озвучила причины возможной приостановки съемок фильма "Алия", посвященного легендарному снайперу Алие Молдагуловой, передает NUR.KZ.

Министр Аида Балаева свой пост посвятила разъяснению опубликованных ранее в СМИ сообщений касательно приостановки съемок художественного фильма "Алия".

"Прежде всего хочу подчеркнуть, что мы все помним и чтим великий подвиг Алии Молдагуловой. Ее история является неотъемлемой частью нашей национальной памяти, и Министерство заинтересовано, чтобы фильм, посвященный ее героизму, вышел на большие экраны.

Фильм "Алия" остается одним из ключевых для нас. Это масштабный проект с общим бюджетом более 900 млн тенге, из которых 450 млн тенге - частные инвестиции, а оставшуюся сумму кинокомпания планировала получить из государственного бюджета", - сообщила министр.

В июне этого года команда, планирующая снять фильм, по словам Балаевой, принимала участие в питчинге, организованном Государственным центром поддержки национального кино. Там и был представлен сценарий картины, претендующий на господдержку. По результатам заседания межведомственной комиссии 18 проектов рекомендованы к финансированию, в том числе и фильм "Алия".

"Учитывая высокую ответственность перед памятью Алии Молдагуловой и значимость фильма для казахстанского зрителя, кинокомпания решила приостановить участие в конкурсе, чтобы избежать нерационального использования государственных средств.

Это решение было связано с высокими рисками задержки реализации проекта, поскольку основная часть съемок была запланирована на территории Республики Беларусь, где планировалось снять сцены военных действий", - отмечается в посте.

Сообщается, что Беларусь сейчас не может предоставить необходимые натурные площадки из-за высокой загруженности другими проектами, в основном российскими.

"По этой причине стало невозможным согласовать график использования натурных декораций, и в последствии возникла угроза срыва сроков и несвоевременного завершения проекта. В связи с этим было принято решение отстроить свои натурные площадки в Восточно-Казахстанской области. Это позволит не только сохранить качество съемок, но и обеспечить сдачу фильма в срок.

Мы уверены, что такие меры помогут снять фильм, соответствующий ожиданиям зрителей и достойный памяти великой героини", - добавила Аида Балаева.

Она еще раз подчеркнула, что проблемы с финансированием проекта отсутствуют.

Напомним, в августе прошлого года Токаев встретился с председателем АО "Казахфильм" Азаматом Сатыбалды. На встрече были обсуждены вопросы развития отечественной кинематографии и сферы культуры. Президент Казахстана отметил, что вопросы дальнейшего развития отечественного кинематографа будут находиться на особом контроле.

В ноябре стало известно, что "Казахфильм" преобразуют в национальную киностудию.

В декабре прокуроры по итогам проверки АО "Казахфильм им. Шакена Айманова" выявили хищение бюджетных средств, выделенных для поддержки национального кино, в размере свыше 400 млн тенге.

В начале этого года министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о проблемах киностудии "Казахфильм" и казахстанского кинематографа в целом, а также объяснила, как их собираются решать.

В середине июля сотрудники "Казахфильма" заявили, что почти год не получают зарплату.

В начале августа стало известно о том, что Азамат Сатыбалды покинул должность президента АО "Казахфильм", а на его место исполняющим обязанности назначен Айдар Омаров.