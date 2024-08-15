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Дождь прогнозируют в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Опубликовано:

Человек гуляет по улице в дождь
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в четверг, 15 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем поднимется до +38 градусов, а ночью опустится до +21 градуса. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

Жителям Астаны вновь прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +25 градусов, ночью температура снизится до +12 градусов. Скорость ветра – 8,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков В дневное время столбики термометров поднимутся до +39 градусов, ночью опустятся до +24 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,2 м/с.

Отметим, ранее синоптики предупредили, что с 15 по 17 августа синоптики прогнозируют неустойчивую погоду по Казахстану. На большей части республики ожидается спад жары.

Пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Сильные дожди обещают 15-17 августа на северо-западе и севере, 16 августа - в центре, 17 августа - на востоке. По республике будет усиливаться ветер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149111-dozhd-prognoziruyut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

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Дождь прогнозируют в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

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