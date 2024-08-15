Ливни, грозы и жара: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Ухудшение погодных условий ожидается завтра, 16 августа, в ряде регинов Казахстана - объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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16 августа днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части области гроза. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе области порывы 23 м/с.

Завтра на востоке, юге, севере области Ұлытау тоже ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области - высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере, востоке, в центре Карагандинской области прогнозируются гроза, град, шквал, днем на западе, севере, юге области гроза. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный временами порывы 15-20 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

А на востоке, в центре, горных районах области Жетісу - гроза. Ветер юго-западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-37 градусов. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, в центре Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза. Днем на западе, севере области ожидается гроза. Ветер западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

16-17 августа на юге, в горных районах Алматинской области временами будет гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, в центре, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 23 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-38 градусов. На большей части территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области высокая пожарная опасность.

16 августа днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

Завтра днем в Северо-Казахстанской области будет дождь, гроза, на западе, севере, юге области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер юго-западный днем на юге области 15-20, порывы 23 м/с.

Завтра днем на юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

По области Абай прогнозируется гроза, днем на востоке, в центре области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в Туркестанской области ожидается ветер северо-западный на севере области 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на севере Восточно-Казахстанской области возможна гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. Днем сохранится сильная жара 35 градусов. На северо-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

16 августа на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на западе, севере, в центре Мангистауской области будет гроза. Ветер западный, юго-западный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность, на юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке Кызылординской области ожидается гроза. Ветер западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на севере, востоке Костанайской области прогнозируют сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, востоке области, днем на большей части области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.