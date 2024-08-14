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"Предсказание" Жириновского о сильном землетрясении 16 августа прокомментировали сейсмологи

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Землетрясение
Землетрясение. Иллюстративное фото: adventtr/Getty Images

Информация о том, что по всей планете 16 августа должны произойти сильные землетрясения, является неправдой, сообщает Stopfake.kz. Землетрясений не ожидается и в Казахстане.

По данным сайта, в одном из Telegram-каналов появилась новость, что по всей планете 16 августа в 4 часа утра произойдут сильные землетрясения. Якобы информация об этом есть в картах, которые обнаружены в архивах российского политика Владимира Жириновского.

Сообщение прокомментировали в институте сейсмологии МЧС Казахстана.

"По официальным данным международных сейсмологических центров, сильные землетрясения с магнитудой более 5,5 балла 16 августа не ожидаются. В том числе и на территории Казахстана. 

Все чрезвычайные события, происходящие в нашей стране, на приграничных территориях, а также транзитные землетрясения, которые регистрируют наши приборы, оперативно размещаются в Telegram-канале 112 и на сайте seismology.kz. Доверяйте только официальной информации", - прокомментировали в пресс-службе института сейсмологии МЧС РК.

10 августа землетрясение зафиксировали сейсмологи на границе Казахстана и Кыргызстана. До этого на востоке Казахстана зафиксировали землетрясение - подземные толчки почувствовали жители Усть-Каменогорска.

В ночь на 23 января в Алматы произошло сильное землетрясение. По данным МЧС, в пункты сбора населения накануне, после землетрясения, обратились 1329 человек.

Акиматом изначально сообщалось, что существенных повреждений зданий в Алматы не было. Позже в ряде школ все же были найдены трещины на стенах после землетрясения, трещины пошли и в здании одного из вузов Алматы.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окна, люстры;
  • найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
  • отключите воду, газ электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148948-predskazanie-zhirinovskogo-o-silnom-zemletryasenii-16-avgusta-prokommentirovali-seysmologi/

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