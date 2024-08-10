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Землетрясение зафиксировали на границе c Кыргызстаном

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Сейсмограф
Сейсмограф. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Землетрясение зафиксировали сегодня утром сейсмологи на границе Казахстана и Кыргызстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмоцентр.

Землетрясение магнитудой 4,5 на территории Кыргызстана произошло сегодня, 10 августа, на границе с Казахстаном, в 77 км к востоку от Тараза. Глубина - 20 км, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки зафиксировали в 10:26 по столичному времени.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окна, люстры;
  • найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
  • отключите воду, газ электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2147218-zemletryasenie-zafiksirovali-na-granice-kyrgyzstanom/

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