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Стажировку в NASA прошла казахстанская школьница (фото)

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Сымбат Барсагазы
Сымбат Барсагазы. Фото: instagram.com/nis_pm_almaty

Ученица 10 класса НИШ в Алматы Сымбат Барсагазы вошла в топ-40 лучших учеников мира, кто смог попасть на международную стажировку в NASA, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу школы.

Ученица 10 класса Назарбаев Интеллектуальной Школы физико-математического направления Сымбат Барсагазы недавно вернулась со стажировки в NASA в рамках программы United Space School в Хьюстоне, США, сообщается в официальном Istagram-аккаунте школы.

Алматинка была выбрана среди 40 лучших учеников мира, получив уникальную возможность погрузиться в аэрокосмические технологии и исследования.

Отмечается, что во время двухнедельной программы Сымбат работала в команде над проектированием пилотируемой миссии на Марс. Школьники разрабатывали миссию на эту планету и создавали проект. Они также посещали различные музеи и космические центры, обсуждали свои идеи с космонавтами и инженерами.

Сымбат Барсагазы
Сымбат Барсагазы. Фото: instagram.com/nis_pm_almaty

"Одним из самых ярких моментов для меня стало здание управления миссиями, использовавшееся во времена "Аполлона". Это историческое место, где принимались судьбоносные решения, вдохновило меня на размышления о величии космических исследований.

Не могу не упомянуть о знакомстве с Томом Санзоном, инженером и экспертом в аэрокосмических науках, который работал в NASA более 50 лет. Он тренировал космонавтов на миссии на Луну, включая Нила Армстронга. Его опыт и знания о работе в таких крупных организациях обогатили меня и открыли глаза на множество возможностей в инженерии", — делится Сымбат.

Сымбат Барсагазы
Сымбат Барсагазы. Фото: instagram.com/nis_pm_almaty

В будущем алматинская школьница хочет принять участие в похожих образовательных программах и посмотреть и другие американские города. Она также надеется в будущем вернуться на стажировку в United Space School, но уже в качестве ментора.

В пресс-службе школы отмечают, что в конкурсе NASA Сымбат Барсагазы победила с научным проектом "Aenoica", подготовленным совместно с Рамазаном Амре, который, в свою очередь, стал лучшим среди юных ракетостроителей мира.

Напомним, три года назад мы рассказывали о 16-летнем школьнике из Астаны, который также прошел стажировку в NASA. Десятиклассник Ерасыл Тауекел на тот момент занимался разработкой научно-исследовательских проектов в области ракетостроения.

Также на днях президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму призерам 56-ой Международной химической олимпиады в Эр-Рияде.

Ранее в Министерстве просвещения сообщали, что в Саудовской Аравии завершилась 56-ая Международная химическая олимпиада IChO - 2024. Казахстанские школьники завоевали два золота, серебро и бронзу.

Как сообщается на официальном сайте, NASA (национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) - независимое агентство федерального правительства США, отвечающее за гражданскую космическую программу, исследования в области аэронавтики и космические исследования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146105-stazhirovku-v-nasa-proshla-kazahstanskaya-shkolnica/

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