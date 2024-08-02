"Не заметил": частую причину ДТП назвали в полиции Павлодарской области

В Павлодарской области водителей призвали не превышать разрешенную скорость движения и рассказали об устрашающей статистике, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, водителям следует помнить о необходимости снижать скорость перед пешеходным переходом. Наиболее многочисленная и самая уязвимая группа участников дорожного движения - это именно пешеходы.

"Частая причина случившегося, называемая водителями, "не заметил". Сократить число аварий, происходящих из-за нарушения водителями ПДД, возможно лишь в том случае, если водители будут заблаговременно снижать скорость перед пешеходным переходом", - подчеркнули в ДП Павлодарской области.

Согласно ПДД водитель транспортного средства, превысившего установленную скорость движения, подвергает опасности жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Только в текущем году наказано 29 349 таких водителей.

"За текущий период на территории Павлодарского региона зарегистрировано 397 дорожно-транспортных происшествий, где 29 погибли и 487 пострадали. На трассах области зарегистрировано 48 ДТП, в результате которых 11 человек погибли, 67 травмированы", - рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

За различные нарушения дорожной безопасности к административной ответственности привлекли 66 572 правонарушителей, в том числе за управление транспортными средствами в состоянии опьянения 768 водителей.

"Судами лишены права управления транспортными средствами 595 водителей. Наложено штрафов на сумму более 870 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Так, в Павлодаре мотоциклист совершил наезд на пешехода, после чего они оба оказались в больнице. Также в ДТП пострадал легковой автомобиль, в который влетел мототранспорт.

А в Павлодарской области на автодороге "Нурлы жол" произошло ДТП с участием фуры и "ГАЗели", водитель которой погиб в результате аварии. По данным полиции, водитель большегруза превысил безопасную скорость движения, спровоцировав ДТП.

На автодороге Павлодар - Аксу водитель трактора "Беларус", не убедившись в безопасности движения, совершил столкновение с легковым автомобилем. Пассажирку авто госпитализировали в больницу.