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"Были не лучшей версией семьи": супруги из Павлодара рассказали, кто направил их на путь истинный

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Мадениет Науразбеков
Мадениет Науразбеков. Фото: ДП Павлодарской области

Супруги из Павлодара рассказали, кто направил их на путь истинный и помог исключить возникающие между ними конфликты. Они выразили благодарность полицейскому, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, очередная благодарность за оперативность и профессионализм поступила в Instagram УП Павлодара.

"Хотим выразить огромную благодарность нашему участковому Мадениету Науразбекову за его профессионализм. Мы были не лучшей версией семьи, но благодаря его работе и умению работать с семьями он нас направил на путь истинный. Прошло около трех месяцев и в нашей семье не осталось конфликтов. Хочется пожелать ему успехов на службе, крепкого здоровья", - написали благодарные супруги.

В ДП Павлодарской области отметили, что участковый инспектор - ключевая фигура в поддержании правопорядка. Состояние законности во многом зависит от доверительных отношений сотрудника с населением.

"Слова благодарности за помощь людям - хорошая мотивация для дальнейшей службы", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее жители Российской Федерации поблагодарили павлодарских полицейских за помощь на дороге со сломавшимся автомобилем. Как выяснилось, стражи порядка, взяв на буксир машину, доставили ее до ближайшего СТО, переговорили с мастером, который ее отремонтировал. А потом иностранцев еще и сопроводили до границы.

Также павлодарские полицейские помогли экстренно добраться в роддом астанчанке, у которой начались схватки. За это роженица выразила благодарность стражам порядка. Ситуация произошла в период проведения международных мероприятий в столице, где прибывшие в город сотрудники осуществляли охрану общественного порядка и дорожной безопасности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146765-byli-ne-luchshey-versiey-semi-suprugi-iz-pavlodara-rasskazali-kto-napravil-ih-na-put-istinnyy/

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