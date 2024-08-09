Павлодарцам раскрыли популярные схемы мошенничества

Полицейские раскрыли павлодарцам популярные схемы мошенничества и дали рекомендации, которые могут помочь избежать обмана, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В ДП Павлодарской области отметили, что на территории региона не прекращаются факты мошеннических действий со стороны злоумышленников, в том числе с использованием информационных технологий.

По телефону мошенники представляются пострадавшими родственниками, сотрудниками банка и государственных органов, придумывая разные схемы, но все они направлены на незаконное завладение денежными средствами.

В ведомстве раскрыли популярные способы обмана.

Схема первая: вам сообщают, что с карты третьи лица пытаются снять сбережения и предлагают перевести средства на другой счет.

Схема вторая: мошенник размещает в интернете объявления о продаже товара по заниженной цене. После вашего звонка о покупке аферист предлагает перевести предоплату, а затем пропадает.

Схема третья: в социальной сети вам приходит сообщение от знакомого с просьбой перевести определенную сумму на указанный счет. Не верьте, это могут быть мошенники.

Схема четвертая: вам приходит сообщение или поступает звонок якобы от сотрудника правоохранительного органа, который утверждает, что с вашего счета неизвестные лица пытаются перевести деньги на счета террористов. Вам предлагают защитить свои счета и дают инструкции, переходя по ссылкам и действуя по их указанию, вы лишаетесь своих денежных средств.

В ДП Павлодарской области добавили, что мошенники ежедневно используют все новые схемы обмана.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, стражи порядка настоятельно рекомендуют:

Нельзя сообщать по телефону личные сведения или данные банковских карт. Если получен звонок о помощи родным и знакомым, перезвоните им и убедитесь, что они действительно в ней нуждаются. При покупке товара через интернет лучше воспользоваться ближайшим официальным пунктом продажи. Не убедившись в реальном существовании продавца, не переводите денежные средства.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 102.

"Будьте предельно бдительны! Лучше несколько раз перепроверить информацию, доверять только официальной и проверенной информации и, лишь убедившись в ее подлинности, совершать необходимые действия", - призвали правоохранители.

Ранее в ДП региона сообщили, что на территории области зарегистрированы инциденты с участием телефонных мошенников, представляющихся руководителями и сотрудниками КНБ. Так, павлодарка получила сообщение в WhatsApp от своего руководителя о вызове в КНБ по поводу переводов на счета террористов.

Позже ей позвонил "майор КНБ" и сообщил об открытии счета на ее имя и перечислении 1,5 млн тенге на имя ранее судимого и находящегося в розыске мужчины. Чтобы защитить свои счета, потерпевшая согласилась на сопровождение "сотрудником Национального банка". В итоге женщина, следуя инструкциям, потеряла 30 млн тенге.

Другая жительница Павлодара дважды доверилась мошенникам. Сначала она потеряла 6 млн тенге. А, желая вернуть свои деньги, заплатила еще 7 млн лжеюристу, который после получения денег попросту пропал.