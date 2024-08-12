Петиция о запрете аренды электросамокатов появилась в Казахстане

На сайте epetition.kz появилась петиция о запрете аренды электросамокатов. Автор пишет, что их появление осложнило жизнь пешеходов в Алматы, передает NUR.KZ.

Как сообщается в , в теории идея кикшеринга (в это контексте аренды электросамокатов - прим. ред.) должно было положительно повлиять на обстановку в городах, но на деле ее осложнило.

"(...) Появление арендных самокатов на улицах городов в реальности превратило крайне некомфортным передвижение по пешеходной части, если не сказать, что теперь просто идти по пешеходной улице Алматы невозможно", - пишет автор петиции.

И приводит доводы о том, что "самокатчики катаются по пешеходной части по 2-3 человека на 1 самокате, катаются дети, у который макушка еле до руля доросла, взрослые с детьми, в 80% случаях на большой скорости".

По словам автора, пешеходы в Алматы вынуждены оглядываться каждые несколько секунд, в спину постоянно кричат пропустить или "сигналят", могут задеть сумкой проезжающие на скорости.

"Особенно опасно идти с собакой или ребенком, потому что "самокатчики" не снижают скорость и не останавливаются, как будто это принцип", - отмечается в петиции.

Автор добавляет, что законодательство ужесточили, но - "кого это останавливает?".

"На днях вышла статья в СМИ, о том, что административной ответственности привлечены свыше 7,5 тыс. алматинских самокатчиков, зарегистрировано 38 ДТП с участием самокатов, 42 человека получили травмы. Но мы все понимаем, что цифры занижены, мы, которые каждый день вынуждены это терпеть.

С сентября 2023 года в Париже ввели запрет на прокат электросамокатов в связи с тем, что жители французской столицы неоднократно жаловались на то, что люди на электросамокатах мешают пешеходам и создают аварийные ситуации. В Алматы складывается абсолютно аналогичная ситуация, кикшеринговые компании не могут обеспечить безопасность, полиция не может обеспечить достаточный контроль, пользователи сервиса не соблюдают ни законодательство, ни общечеловеческие принципы", - утверждает автор петиции.

И резюмирует просьбой запретить кикшеринг (прокат электросамокатов), "дабы не допустить человеческих жертв и исключить негативное воздействие на жителей".

Отметим, к этому моменту петиция набрала 2875 просмотров и 242 подписи из порога в 50 000. Статус активности петиции - до 1 февраля 2025 года.

Напомним, в начале июля сообщалось: в Алматы участились случаи аварий и травм, связанных с использованием самокатов. В полиции бьют тревогу и просят алматинцев соблюдать ПДД.

С аналогичной просьбой Министерство внутренних дел Казахстана обращалось к мопедистам и самокатчикам в начале июня. На тот момент сообщалось, что в 2024 году электросамокатчики допустили почти 10 тыс. нарушений.

Также в июне глава МВД ответил, решилась ли в Казахстане проблема самокатчиков, ездящих по тротуарам. По словам Ержана Саденова, государство не ставит цель бороться с мопедами и самокатчиками.

Напомним, с 30 августа 2023 года в Казахстане вступили в силу поправки в закон "О дорожном движении". Нововведения, в частности, касались водителей электросамокатов.

До введения поправок в действие Комитет административной полиции МВД разъяснял, какие правила и ограничения для самокатов будут действовать в стране. В частности, казахстанцы получили ответ на вопрос, кто будет осуществлять контроль над электросамокатчиками и какую ответственность они будут нести за нарушение ПДД.

После одобрения законопроекта мажилисом казахстанские водители электросамокатов высказались о предложенных нововведениях - согласны с ними были не все.

Свое мнение также высказывали эксперты. По их словам, ограничение скорости для самокатов на тротуарах попросту кажется смешным. Они уверяют, что ехать 6 км/ч никто не будет, тем более, превышение никак не фиксируют.

А юристы отмечают, что законопроект в целом недоработан. В нем не предусмотрено наказание за нарушения. При этом нет ни слова и о том, как будут идентифицировать самокатчиков.

Вскоре депутат мажилиса опровергла 10 заблуждений о новых правилах по электросамокатчикам.