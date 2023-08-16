Новые правила и ограничения для самокатов в Казахстане разъяснили в МВД

Самокаты на парковке. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Какие ограничения и правила введены для электросамокатов в Казахстане, рассказали в Комитете административной полиции МВД, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова ответила на самые частые вопросы казахстанцев, касающиеся нового закона об электросамокатах.

Как пояснила Боранова, электрический самокат – транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека.

Где и с какого возраста разрешено движение на электросамокатах?

– Согласно принятому новому закону, электрические самокаты двигаются:

по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения;

правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд со скоростью 25 км/ч;

тротуару, обочине и пешеходной дорожке со скоростью, не превышающей 6 км/ч.

При этом ездить по проезжей части на электросамокатах разрешается только с 18 лет и необходимо водительское удостоверение любой категории.

Теперь водители электросамокатов должны будут надевать шлем?

– Да, водители мопедов, электрических самокатов и велосипедов должны быть в застегнутом шлеме только при движении по проезжей части дороги.

Как будет осуществляться контроль за электросамокатчиками? И какую ответственность они будут нести за нарушение ПДД?

– Следует отметить, что кикшеринговые компании будут ограничивать скорость движения электросамокатов в определенных пешеходных и парковых зонах. Благодаря встроенному GPS-датчику ограничение скорости сработает автоматически при заезде на такие участки.

Кроме того, конструкцией электросамокатов предусмотрен "пешеходный режим движения", который позволяет самокатчикам автоматически держать скорость пешеходного потока.

Что касается ответственности… Сейчас возможно привлекать их к ответственности за перевозку пассажиров и грузов (статья 593 КоАП, штраф 5 МРП, то есть 17 тыс. тенге), а также за нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения (статья 620 КоАП, предупреждение или штраф 3 МРП, то есть 10 тыс. тенге).

Будут ли электрические кресла-коляски для лиц с ограниченной возможностью относиться к малым электрическим транспортным средствам?

– Нет. Кресла-коляски для лиц с ограниченной возможностью не входят в категорию малых электрических транспортных средств, потому что являются средством их передвижения.

Кроме того, отдельные требования, предъявляемые для пользователей малых электрических транспортных средств, не могут быть реализованы лицами с ограниченной возможностью. К примеру, требование спешится при пересечении проезжей части дороги. Поэтому, согласно действующему закону "О дорожном движении", лица, передвигающиеся в креслах-колясках для лиц с ограниченной возможностью, приравнены к пешеходам.

Для чего вносятся изменения в понятие "пешеход"?

– Понятие "пешеход" корректируется с учетом требований закона касательно спешивания с электросамокатов и малых электрических транспортных средств. В связи с данной поправкой при спешивании с данных транспортных средств их водители приравниваются к пешеходам.

Будут ли электрические самокаты регистрироваться в органах внутренних дел?

– Нет, есть перечень механических транспортных средств, подлежащих регистрации, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Электрические самокаты в данный перечень не входят.

Если максимальная конструктивная скорость электросамоката превышает 25 км/ч, то к какому транспортному средству он будет относиться?

– В данном случае электросамокат подпадает под понятие "мопед". В настоящее время рассматривается возможность ограничения ввоза электросамокатов с максимальной конструктивной скоростью свыше 50 км/ч, поскольку такой транспорт является небезопасным, неустойчивым и сопряжен с риском получения травм.

Для водителей мопедов, электросамокатов и велосипедов запрещается передвигаться без светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителями других транспортных средств.

Поясните, какие предметы нужно иметь при себе, какие к ним будут предъявляться требования.

– Согласно данному требованию, при себе необходимо иметь любой светоотражающий предмет. Это может быть любая одежда: куртка, шапка, жилет, обувь, рюкзак, сумка и специальные светоотражающие ленты.

Указанные предметы могут быть как полностью светоотражающими, так и иметь светоотражающие элементы. Обеспечить видимость данных предметов несложно: необходимо носить их поверх всей одежды так, чтобы эти предметы просматривались на водителе со всех сторон.

Учитывая, что управляющих электросамокатами называют водителями, будет ли на них распространяться ответственность за езду в нетрезвом состоянии как на водителей авто?

– Поскольку электросамокат не является механическим транспортным средство и не подлежит регистрации ответственность по статье 608 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), ответственность на них распространяться не будет.

Управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения влечет ответственность по статье 440 КоАП (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Напомним, 10 мая депутаты мажилиса приняли проект закона, которым вводится ряд ограничений для водителей электросамокатов, мопедов.

Позже сообщалось о том, какие штрафы предусмотрены за нарушение новых правил.

Что думают казахстанцы о новых правилах

После одобрения законопроекта мажилисом, казахстанские водители электросамокатов высказались о предложенных нововведениях. Согласны с ними были не все.

Некоторые критиковали правило о необходимости шлема и светоотражательных элементов, другие – скоростные ограничения и предложения о езде по автобусным полосам.

"Это бред, чтобы ездить в касках на самокатах. В Алматы, во-первых, жара же. Тем более, там ездить вообще опасно на проезжей части. Там ездят машины, автобусы. Иногда машины друг друга не пропускают, нас то они вообще подавно подавят же. Здесь – нормально, мы вот ездим: в принципе, спокойно, безопасно. Шесть километров в час нам, в принципе, хватает, ездить по тротуару", – отмечал один из пользователей электросамокатов.

При этом пешеходы поддержали возможные ограничения для электросамокатов.

Позже свое мнение высказывали эксперты и представители компаний по прокату электросамокатов.

"Мы выступаем за то, чтобы проезжую часть водители электросамокатов использовали в последнюю очередь, если двигаться по велодорожкам и тротуарам затруднительно. Но при этом те ограничения, которые вставили, они абсолютно нелогичные.

Шесть километров в час не позволяют электросамокату быть транспортом. Если электросамокат упадет на проезжей части и попадет под колеса автомобиля или, не дай Бог, автобуса, то его (самокатчика – прим. ред.) уже никакой шлем не спасет", – говорил директор одной из компаний Мусалав Алибеков.

Позже некоторые заблуждения касательно законопроекта опровергла одна из его разработчиков депутат Екатерина Смышляева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032634-kakie-pravila-i-ogranicheniya-vveli-v-kazahstane-dlya-samokatov-razyasnili-v-mvd/