Шлем, права и штрафы: 10 заблуждений об ограничениях для самокатчиков опровергла депутат

Электросамокат. Иллюстративное фото: Malorny / Getty Images

Законопроект об ограничениях для самокатчиков в Казахстане вызвал ряд вопросов и недопониманий – депутат Екатерина Смышляева опровергла 10 заблуждений о новых правилах, передает корреспондент NUR.KZ.

10 мая депутаты мажилиса приняли законопроект, который предполагает введение ряда ограничения для самокатчиков.

Приводим ряд тезисов, которые, по словам одной из разработчиков законопроекта Екатерины Смышляевой, являются ошибочными, а также ее пояснения:

Водительские права нужны везде

– Права требуются только в том случае, когда водитель электросамоката выезжает на проезжую часть. При этом не нужно получать специальные права для электросамокатов, подойдут права любой категории.

Нужно всегда и везде передвигаться только в шлеме

– Шлем требуется только для тех, кто передвигается по дорогам. На тротуаре, велодорожках шлем не требуется.

Доставщикам еды запрещается перевозить термосумки на самокате

– Термосумка – это ручная кладь, которая, как правило, закрепляется как рюкзак – на спине. Нельзя перевозить грузы на платформе электросамоката, которая предназначена для водителя.

Ограничения на тротуарах выгонят все электросамокаты на дорогу

– Для того, чтобы неопытные водители, дети и подростки не подвергали себя опасности на дорогах, для выезжающих введено ограничение по возрасту – 18+, а также по компетенции – наличие водительских прав любой категории.

Водители электросамокатов всегда должны быть в светоотражающей куртке

– Светоотражающую одежду или элемент одежды необходимо носить в темное время суток. Причем это не обязательно должна быть куртка. Подойдет любой элемент, обеспечивающий отражение и видимость водителя.

Законопроектом предусматриваются новые специальные штрафы для водителей электросамокатов

– В административный кодекс изменений не вносится. Нарушения водителей будут попадать под статью о прочих нарушениях правил дорожного движения (штраф 3 МРП). Причем при первом нарушении будет выноситься предупреждение и только при повторном инциденте – штраф.

Случаев серьезного травмирования пешеходов никогда не было, согласно официальной статистике

– Официальной статистики по случаям столкновения пешеходов и электросамокатов не существует. Она не ведется, потому что у электросамокатов до разработки законопроекта не было правового статуса.

Со скоростью 6 км в час электросамокат не сможет передвигаться

– Скоростной режим от 0 до 6 км в час обозначен производителями электросамокатов как "пешеходный". Его автоматическое включение рекомендуется на тротуарах, в людных местах, а также при передвижении детей и неопытных водителей в любых зонах.

Законопроектом ужесточаются правила только для электросамокатов, а для мопедов нет

– Мопедам запрещается движение по тротуарам. Водители мопедов, выезжающие на дороги, должны также носить шлемы и светоотражающую одежду. Права для водителей мопедов предусмотрены действующим законодательством и для них даже предусмотрена отдельная категория А1.

Законопроект направлен на то, чтобы уничтожить бизнес по прокату самокатов

– Законопроект направлен на то, чтобы обеспечить безопасность пешеходов на тротуарах и водителей электросамокатов на проезжей части.

Какие ограничения хотят ввести для водителей электросамокатов

Отметим, что согласно принятому проекту закона, электросамокаты признаются транспортным средством.

"К электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 километров в час. Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 километров в час", – говорила депутат Екатерина Смышляева.

По ее словам, допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Кроме того, на электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров.

Также водители электросамокатов должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

Позже в МВД рассказали о штрафах, которые предусмотрены за нарушение перечисленных выше правил.

Изменений в административный кодекс вводить пока не планируют, но большинство нарушений будет рассматриваться по статье 620 КоАП РК, которая предусматривает либо предупреждение, либо штраф в размере 3 МРП (10 350 тенге).

При этом штраф за перевоз пассажиров или грузов будет равен 5 МРП (17 250 тенге).

В прошлом году в Казахстане также звучали предложения ограничить максимальный рост и вес для самокатчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020401-shlem-prava-i-shtrafy-10-zabluzhdeniy-ob-ogranicheniyah-dlya-samokatchikov-oprovergla-deputat/