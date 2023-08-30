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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Правила для электросамокатчиков вступают в силу в Казахстане: что изменилось

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Самокаты стоят на тротуаре
Самокаты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С сегодняшнего дня, 30 августа, в Казахстане вступают в силу поправки в закон "О дорожном движении". Нововведения, в частности, касаются водителей электросамокатов.

"30 августа вступают в силу поправки в закон "О дорожном движении". Они касаются водителей средств индивидуальной мобильности, в частности, электрических самокатов", – уведомило МВД в своем новостном Telegram-канале.

Поясняется, что поправки в закон официально закрепляют появление в нашей стране нового транспорта – электросамокатов, а также других малых электрических транспортных средств – гироскутеров, сигвэев и др.

По словам представителей МВД, все большее количество человек пользуется на сегодняшний день электросамокатами, поэтому возникла потребность обеспечить безопасное передвижение всем участникам дорожного движения – в том числе пешеходам, водителям авто.

Правила ужесточились

Теперь в Казахстане для электросамокатчиков действуют правила, за нарушение которых им может грозить штраф.

Так, если человек передвигается на электросамокате по проезжей части, он должен придерживаться следующих правил:

  1. ездить по правому краю дороги;
  2. иметь водительское удостоверение любой категории;
  3. скорость – не более 25 км/ч;
  4. обязательно наличие защитного шлема и светоотражающих сегментов в ночное время.

При этом скорость передвижения электросамоката по тротуару не должна превышать 6 км/ч.

В обоих случаях запрещено перевозить пассажиров и грузы. Помимо этого будет вестись учет – кем, когда и по какому маршруту использовался электрический самокат. Это позволит привлечь человека к ответственности, если было совершено правонарушение.

За нарушение правил водители электрических самокатов будут привлекаться по статьям 592 и 620 КоАП.

Кроме того, нельзя ездить на данном ТС в нетрезвом состоянии. В случае, если будет совершен наезд или причинен вред здоровью другим людям, совершено хулиганство, водителей электросамокатов тоже будут привлекать к ответственности.

В свою очередь кикшеринговые компании установили специальные правила для своих пользователей.

Так, введены ограничения по скорости, несовершеннолетним регистрацию в приложении не разрешат – вместо них данную процедуру могут пройти родители. Соответственно, если ребенок на электросамокате совершит нарушение, ответственность понесет взрослый.

Еще больше о правилах мы рассказывали здесь.

Что думают о новых правилах казахстанцы

После одобрения законопроекта мажилисом казахстанские водители электросамокатов высказались о предложенных нововведениях – согласны с ними были не все.

Некоторые критиковали правило о необходимости шлема и светоотражательных элементов, другие – скоростные ограничения и предложения о езде по автобусным полосам.

Свое мнение также высказывали эксперты. По их словам, ограничение скорости для самокатов на тротуарах попросту кажется смешным. Они уверяют, что ехать 6 км/ч никто не будет, тем более превышение никак не фиксируют.

А юристы отмечают, что законопроект в целом недоработан. В нем не предусмотрено наказание за нарушения. При этом нет ни слова и о том, как будут идентифицировать самокатчиков.

Вскоре депутат мажилиса опровергла 10 заблуждений о новых правилах по электросамокатчикам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034535-pravila-dlya-elektrosamokatchikov-vstupayut-v-silu-v-kazahstane-chto-izmenilos/

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