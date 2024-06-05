Глава МВД ответил, решилась ли в Казахстане проблема самокатчиков, ездящих по тротуарам

Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах мажилиса рассказал, почему в Казахстане попытка урегулировать проблему самокатчиков не увенчалась успехом, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у министра внутренних дел Ержана Саденова, не считает ли он, что попытка регулирования движения самокатчиков в Казахстане не увенчалась успехом.

По их словам, мопедисты и самокатчики все еще ездят по тротуарам и рискуют сбить пешеходов.

"Государство не ставит цель бороться с мопедами и самокатчиками, как вы сказали. Есть правила, утвержденные для самокатчиков. Количество ДТП уменьшилось в несколько раз.

По мопедам мы тоже законодательно вносим регулирование. Я думаю, эффект есть. Усиление ответственности должно быть", - заявил он.

Напомним, с 30 августа 2023 года в Казахстане вступили в силу поправки в закон "О дорожном движении". Нововведения, в частности, касались водителей электросамокатов.

До введения поправок в действие Комитет административной полиции МВД разъяснял, какие правила и ограничения для самокатов будут действовать в стране.

В частности, казахстанцы получили ответ на вопрос, кто будет осуществлять контроль над электросамокатчиками и какую ответственность они будут нести за нарушение ПДД.

После одобрения законопроекта мажилисом казахстанские водители электросамокатов высказались о предложенных нововведениях – согласны с ними были не все.

Свое мнение также высказывали эксперты. По их словам, ограничение скорости для самокатов на тротуарах попросту кажется смешным. Они уверяют, что ехать 6 км/ч никто не будет, тем более превышение никак не фиксируют.

А юристы отмечают, что законопроект в целом недоработан. В нем не предусмотрено наказание за нарушения. При этом нет ни слова и о том, как будут идентифицировать самокатчиков.

Вскоре депутат мажилиса опровергла 10 заблуждений о новых правилах по электросамокатчикам.