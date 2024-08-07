Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Аэропорт Астаны отреагировал на инцидент с самолетом FlyArystan

Опубликовано:

Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Представители Международного аэропорта Астаны прокомментировали инцидент с повреждением самолета авиакомпании FlyArystan на территории воздушной гавани, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители столичного аэропорта выразили сожаление в связи с инцидентом.

"В настоящее время проводится расследование по факту ненадлежащего обращения с трапами в аэропорту, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Безопасность и эффективность - наши главные приоритеты, и мы намерены оперативно принять меры по исправлению ситуации.

Аэропорт признает значительное влияние этого инцидента на расписание рейсов авиакомпании FlyArystan, последующие задержки и возможные отмены. Мы понимаем, насколько важна пунктуальность для работы авиакомпаний и какие неудобства это доставляет пассажирам.

Стремимся улучшить своевременность выполнения рейсов в нашем аэропорту и надеемся на тесное сотрудничество с авиакомпаниями для конструктивного решения любых проблем и повышения качества обслуживания пассажиров", - гласит ответ.

Напомним, 5 августа оператор в аэропорту Астаны повредил самолет FlyArystan - была повреждена задняя входная дверь судна из-за неправильного обращения с трапами. Это привело к вынужденной стоянке самолета на несколько дней.

В авиакомпании заявили, что стоимость ремонта будет значительной, а также призвали аэропорт Астаны принять срочные меры для устранения подобных факторов.

Перед этим в столичном аэропорту техника повредила фюзеляж самолета авиакомпании SCAT. Из-за инцидента перевозчику пришлось изменить расписание 20 рейсов, вылетающих из Астаны.

А сегодня в Минтранспорта заявили, что проведут внеплановую инспекцию в аэропорту столицы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2145768-aeroport-astany-otreagiroval-na-incident-s-samoletom-air-astana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie