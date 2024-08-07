Аэропорт Астаны отреагировал на инцидент с самолетом FlyArystan

Представители Международного аэропорта Астаны прокомментировали инцидент с повреждением самолета авиакомпании FlyArystan на территории воздушной гавани, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители столичного аэропорта выразили сожаление в связи с инцидентом.

"В настоящее время проводится расследование по факту ненадлежащего обращения с трапами в аэропорту, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Безопасность и эффективность - наши главные приоритеты, и мы намерены оперативно принять меры по исправлению ситуации.

Аэропорт признает значительное влияние этого инцидента на расписание рейсов авиакомпании FlyArystan, последующие задержки и возможные отмены. Мы понимаем, насколько важна пунктуальность для работы авиакомпаний и какие неудобства это доставляет пассажирам.

Стремимся улучшить своевременность выполнения рейсов в нашем аэропорту и надеемся на тесное сотрудничество с авиакомпаниями для конструктивного решения любых проблем и повышения качества обслуживания пассажиров", - гласит ответ.

Напомним, 5 августа оператор в аэропорту Астаны повредил самолет FlyArystan - была повреждена задняя входная дверь судна из-за неправильного обращения с трапами. Это привело к вынужденной стоянке самолета на несколько дней.

В авиакомпании заявили, что стоимость ремонта будет значительной, а также призвали аэропорт Астаны принять срочные меры для устранения подобных факторов.

Перед этим в столичном аэропорту техника повредила фюзеляж самолета авиакомпании SCAT. Из-за инцидента перевозчику пришлось изменить расписание 20 рейсов, вылетающих из Астаны.

А сегодня в Минтранспорта заявили, что проведут внеплановую инспекцию в аэропорту столицы.