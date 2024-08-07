Девятнадцатый ребенок родился в одной из самых многодетных семей Казахстана

Еще один ребенок родился в многодетной семье Казахстана из Северо-Казахстанской области - у Култышевых теперь 19 детей. О радостном событии сообщили в областном перинатальном центре, передает NUR.KZ.

О пополнении в семье Павла и Татьяны Култышевых стало известно из публикации Перинатального центра больницы СКО.

"В Петропавловске, в самой многодетной семье родился 19-й ребенок - замечательная девочка весом 4250 грамм и ростом 56 сантиметров. Это действительно удивительное событие, которое наполняет сердца радостью и счастьем.

Мы искренне желаем малышке крепкого здоровья, быстрого роста и развития, а родителям - море терпения, любви и радости от воспитания еще одного замечательного ребенка", - отмечается в сообщении медорганизации, опубликованном в Instagram.

Об уникальной многодетной семье, проживающей на севере Казахстана, мы рассказывали ранее. У Павла и Татьяны Култышевых на тот момент было пятнадцать детей, и они ожидали появления на свет шестнадцатого ребенка.

Знакомство пары произошло в церкви. На тот момент молодому человеку было 22 года, а девушке - 19. Через год у них появился первый ребенок. Перед созданием семьи вопрос о том, сколько они собираются воспитывать детей, говорят, не затрагивали. Однако уже после первенца женщина рожала почти ежегодно.

Ранее мы также рассказывали об удивительной истории многодетной семьи из Лисаковска, которая восхитила казахстанцев. Многодетные родители Рустам Шукуров и Муаззам Мансурова - представители таджикской национальности. С 2017 года они усыновляют детей разного возраста. Что важно, они не разлучают братьев и сестер и даже друзей. На сегодня у семьи уже 55 детей.

Корреспонденты NUR.KZ ранее писали, что пособие по многодетности назначается семьям, в которых проживает 4 или более детей. При этом минимальный размер выплаты в 2024 году составляет 59 183 тенге (16,03 МРП).

С начала 2024 года, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, выплатами госпособия по многодетности в среднем было охвачено 579,8 тыс. семей на общую сумму 156,2 млрд тенге.