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Токаев поздравил победителей химической олимпиады

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления победителям Международной химической олимпиады в Эр-Рияде, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму призерам 56-ой Международной химической олимпиады в Эр-Рияде, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Отрадно, что сборная нашей страны уже третий год подряд демонстрирует высокие результаты в этом престижном турнире. В этом году вы показали блестящий уровень знаний, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Тем самым вы доказали конкурентоспособность и высокий авторитет отечественного образования в международной науке. Несомненно, большая заслуга в этом принадлежит вашим педагогам и родителям. Убежден, ваша победа станет началом профессиональных достижений на благо развития нашего Казахстана!" – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал юным дарованиям новых свершений на пути к Олимпу знаний.

Как сообщали ранее в Министерстве просвещения, в Саудовской Аравии завершилась 56-ая Международная химическая олимпиада IChO - 2024.

Казахстанские школьники завоевали два золота, серебро и бронзу.

Отмечалось, что победа на крупных международных олимпиадах даст возможность школьникам получить гранты для обучения в вузах страны на внеконкурсной основе, а также денежное вознаграждение. Обладателям золотой медали в размере 1500 МРП (5,5 млн тенге), серебряной медали - 1000 МРП (3,6 млн тенге) и бронзовой медали - 500 МРП (1,8 млн тенге). Также будут награждены их наставники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143333-tokaev-pozdravil-pobediteley-himicheskoy-olimpiady/

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