Без предупреждения будут проверять школы и детсады Казахстана

В школах и детских садах Казахстана теперь будут проходить внеплановые проверки без предварительного предупреждения. Такая норма заложена в новом законе, передает телеканал "Астана".

Речь идет о законе по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, который ранее подписал Токаев.

В Мипросвещения дали разъяснения относительно нового закона.

Как пояснили, в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения рассказали, что такой надзор без уведомления позволит оценить реальную ситуацию, касаемо безопасности детей.

По словам замглавы комитета Юлии Овечкиной, во всех регионах будут созданы центры психологической поддержки. Открывать их обяжут акиматы.

"Отсутствие предварительного уведомления проверки предотвращает возможность подготовки к проверки в случае нарушения прав детей.

Необходимость данного нововведения обусловлены резонансными событиями 2023 года, когда вместо безопасных лагерей детей размещали в помещениях, непредназначенных для детского отдыха", - рассказала Овечкина.