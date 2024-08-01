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"Все, что ниже пояса, не надо относить к правам человека": депутат о запрете пропаганды ЛГБТ в Казахстане

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Толпа людей с флагом ЛГБТ
Люди с флагом. Иллюстративное фото: pexels.com

На обсуждении петиции по запрету пропаганды ЛГБТ в Казахстане выступил депутат мажилиса Едил Жанбыршин - по его мнению, все запреты "ниже пояса" не нарушают права людей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы опираемся на свою конституцию, в статье 1 сказано, что самое ценное - это жизнь и здоровье человека. И второе - государство будет, если будет население. Если не будет нации, народа - государство исчезнет. У каждого государства есть свои традиции, законы, культура и морально-нравственные устои. Как началась эта петиция, депутаты мажилиса заявили, что всецело ее поддерживают.

Сегодня я выступаю от их имени. Мы дали свои предложения комиссии - в их числе необходимость исследования вопроса ЛГБТ. Какой они оказывают вред, особенно, молодежи, детям и подросткам. Нам со всех сторон говорят, что это нарушение прав человека. Но все, что ниже пояса, я считаю, не нужно относить к правам человека. Это должно рассматриваться с точки зрения морали, этики, культуры и традиций", - заявил депутат Жанбыршин.

Депутат добавил, что просит "не вмешиваться внешние силы во внутренние процессы" в Казахстане.

"Мы в своем доме сами должны решать, как жить и что делать. Сами должны решать, какие у нас будут законы", - заявил Жанбыршин.

На сегодняшнем слушании по петиции выступил также активист Евгений Жовтис, отметив, что любая дискриминация в Казахстане запрещена конституцией. В поддержку запрета пропаганды ЛГБТ высказались три представителя госорганов.

Наряду с этим было озвучено предварительное решение.

Напомним, в начале этого года в Казахстане заблокировали сайт для представителей ЛГБТ из-за нарушений законодательства.

В апреле стало известно, что норма о запрете ЛГБТ-пропаганды не вошла в законопроект "О масс-медиа". Вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков заявил, в окончательном законопроекте этого нет.

Недавно более 50 тысяч подписей набрала петиция казахстанцев "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК", опубликованная на официальном портале E-Petition.kz. Ее направили на официальное рассмотрение. В Минкультуры сообщили, что будет собрана рабочая группа.

В апреле прошлого года один из депутатов мажилиса забил тревогу - по его словам, в Казахстане начала активно распространяться ЛГБТ-идеология.

Также мы писали о параде сексуального меньшинства в Берлине, а также как закон о запрете ЛГБТ может повлиять на жизнь казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143251-vse-chto-nizhe-poyasa-ne-nado-otnosit-k-pravam-cheloveka-deputat-o-zaprete-propagandy-lgbt-v-kazahstane/

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