Уроженцы Казахстана приняли участие в ЛГБТ-параде в Берлине

Уроженцы Казахстана приняли участие в ЛГБТ-параде Marzahn Preid, прошедшем в минувшие выходные в Берлине. Участники поделились своими впечатлениями, передает корреспондент NUR.KZ.

Ежегодно 1 июня начинается Pride Month - Месяц гордости, когда по всему миру проходят прайды, фестивали, митинги и другие мероприятия для привлечения внимания к проблемам ЛГБТ+. Такой парад прошел и в Германии.

ЛГБТ-парад в Берлине. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Район Марцан, в честь которого и назван прошедший дождливым субботним днем парад, располагается на восточной окраине Берлина. Много лет сюда селятся мигранты из стран бывшего Союза. Марцан - одна из самых больших территорий в Европе, застроенных "панельками".

ЛГБТ-парад в Берлине. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Застроили ими Берлин еще во времена ГДР. После дома пережили реновацию и продолжают служить жильем десяткам тысяч людей.

ЛГБТ-парад в Берлине. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Заселен Марцан преимущественно русскоязычными эмигрантами и имеет неоднозначную репутацию. Есть мнение, что тут небезопасно не только представителям ЛГБТ+-сообщества.

ЛГБТ-парад в Берлине. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Уже на подходе к месту проведения парада было выставлено полицейское оцепление. В задачи полиции входило охранять красочное шествие от негативно настроенных людей. В предыдущие годы были случаи нападения на участников.

Полиция. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Постепенно люди разных возрастов, религий, рас и национальностей стягивались с разных сторон на мероприятие. Один из участников, молодой человек с флагом Евросоюза, рассказал, что без этого флага никак нельзя и он всегда берет его на подобные события.

ЛГБТ-парад в Берлине. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Группа людей неподалеку обсуждала прошедшие недавно выборы в Европарламент и как это может сказаться на жизни квир-сообщества. Третьи говорили об организации парада и сокрушались, что ливень может уменьшить количество участников.

ЛГБТ-парад в Берлине. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

К обеду пестрая колонна численностью две-три тысячи человек в сопровождении полиции начала движение по улицам Марцана. В ее главе - грузовик с музыкой, танцы и зажигательные речи. За ним - множество людей с транспарантами, флагами, лозунгами и всевозможной ЛГБТ+- символикой.

ЛГБТ-парад в Берлине. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Один из участников рассказал: суть парада в том, что он объединяет людей вне зависимости от их национальности, языка или религии.

"Все мы люди, все хотим свободы, любить и быть любимыми! Все имеем на это право", - заявил он.

ЛГБТ-парад в Берлине. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Окружающие махали участникам парада из окон домов и снимали их на камеры телефонов. Периодически кто-то присоединялся к шествию. Общий настрой был, скорее, позитивным, хотя некоторые опасались нападения радикалов из местной националистической партии.

ЛГБТ-парад в Берлине. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Пройдя три-четыре километра, участники шествия дошли до сцены, поблизости от которой были установлены палатки с едой, где можно было отведать, например, холодного борща или вареников.

Иван Кельбер. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Одним из главных лиц Marzahn Preid стал уроженец Костанайской области Иван Кильбер. Он рассказал, что он активист и сооснователь организации Quarteera - это сообщество русскоязычных представителей ЛГБТ и трансгендерных людей Германии.

ЛГБТ-парад в Берлине. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

"Организация существует уже 13 лет. И уже пятый год, как мы празднуем прайд в Марцане - типичном спальном районе для большинства больших советских городов. А сейчас здесь сцена и много всяких палаток. Родом я из Казахстана, родился в Костанайской области. В 90-е переехал с родителями. По профессии - театральный педагог.

ЛГБТ-парад в Берлине. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Берлине всегда проходил один из крупнейших в Германии, Европе и даже мире прайдов, на который стекается до двух миллионов человек. Но он идет всегда по одному маршруту, условно в центре, по главным улицам, с оркестром. А периферия всегда оставалась нетронутой. Но мы знали, что здесь очень много живёт наших бывших соотечественников.

Мы долго занимались просвещением. Ходили в русскоязычные организации в Германии. Говорили с ними на тему феминизма, ЛГБТ.

ЛГБТ-парад в Берлине. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Марш по улицам района очень важен. Но этот уличный праздник мы уже придумали на второй год. Здесь проходит концерт, продается еда, стоят палатки правозащитных организаций", - говорит Иван.

ЛГБТ-парад в Берлине. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Он рассказывает, что преступления, совершенные в отношении представителей ЛГБТ практически не регистрируются. Люди не верят, что можно найти преступника, боятся или имели негативный опыт общения с полицией.

ЛГБТ-парад в Берлине. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

"Полиция в Германии очень долго была не на стороне ЛГБТ, и до сих пор происходит много разных нарушений. Поэтому мы предполагаем, что в районе, в котором мало квир-открытости, могли быть нападения. А когда мы сюда пришли, мы почувствовали это на себе.

Только сейчас друг рассказал, что, когда они ехали сюда на электричке, в вагон зашла семья с ребенком и мама заявила "Доча, не садись к этим извращенцам", не ожидая, что их поймут. Бывает и так", - делится парень.

ЛГБТ-парад в Берлине. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Он добавил, что в местных организациях в Марцане их встречают с объятиями и всячески поддерживают.

"На прошлом прайде ко мне подошла девушка в слезах и сказала: "Я много лет живу в Марцане, я - лесбиянка и я никогда об этом ни с кем не говорила. Я думала, я одна такая в Марцане. А теперь я вижу вас - и у меня слезы наворачиваются". Такая открытость и видимость", - рассказывает Иван.

ЛГБТ-парад в Берлине. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане тем временем планируют рассмотреть петицию против пропаганды ЛГБТ - она уже набрала больше 50 тыс. подписей.

Сообщалось, что будет создана рабочая группа, включающая представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений.

"Я, когда сюда прихожу (в Марцан - прим. ред.), думаю о том городе, где я родился. Сколько там было неоткрытых и невидимых квир-людей, геев, лесбиянок, трансгендерных людей. С каким насилием они сталкивались? Когда не с кем поговорить, негде встречаться. Я имею мечту, что это когда-нибудь может стать возможным и в маленьком казахстанском городе.

ЛГБТ-парад в Берлине. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Практика показывает, что законы о запрете ЛГБТ-пропаганды никого не защищают, а только увеличивают насилие в обществе. Сначала насилие увеличивается и легализуется к ЛГБТ, а потом это насилие распространяется на другие группы, на несогласных, на женщин - и в итоге оборачивается проблемами для всего общества. Этот закон построен на лжи и разрушит многие судьбы", - уверен Иван.

Он выразил огромное уважение и поддержку всем казахстанским фем-, транс- и ЛГБТ-активистам.

Николай. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Другой уроженец Казахстана, Николай, сообщил, что несмотря на то, что сам он - гетеросексуал, он против запретов ЛГБТ-пропаганды. Он считает, что эти запреты только вредят людям и ничего хорошего такие запреты не принесут.

ЛГБТ-парад в Берлине. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

"К мероприятию отношусь сугубо положительно. Я поддерживаю любые проявления свободы и индивидуальности, а пропаганда ЛГБТ притянута за уши. Если кто-то будет махать радужным флажком, то это не изменит твоей ориентации. У тебя в природе это или заложено, или нет.

ЛГБТ-парад в Берлине. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

У меня растет ребенок. По всем первичным половым признакам это мальчик, но если, когда вырастет, решит, что ему больше нравятся мужчины, чем женщины, то я не расстроюсь. Я поддержу его выбор и приложу все усилия, чтоб наше общество его не ограничивало, а, наоборот, давало все возможности для реализации", - заключил Николай.