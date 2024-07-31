Запрет на сериалы, книги, фильмы: как закон о пропаганде ЛГБТ может повлиять на жизнь казахстанцев

В Казахстане рассматривают петицию "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!". Между тем запрет может обернуться сокращением фильмов, которые полюбились зрителям страны, передает NUR.KZ.

Петиция в июне этого года набрала необходимое для рассмотрения количество подписей - 50 тысяч - и уже состоялось второе заседание по ее обсуждению. Еще одно заседание по рассмотрению будет проходить 1 августа в Астане.

При этом аналогичный запрет уже ранее принят в соседней стране - Российской Федерации, где в конце 2022 года был подписан закон, по которому пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений была запрещена в онлайн-кинотеатрах, СМИ, кино и рекламе. Закон предписывает удалить соответствующий контент с площадок, в том числе и онлайн-кинотеатров. А за нарушения предусмотрены большие штрафы и даже приостановление деятельности на три месяца.

Так, kinopoisk.ru сообщает, что в транслируемом для российских зрителей сериале "Эйфория" были вырезаны некоторые сцены, что привело к сокращению хронометража одной из серий, а в русскоязычной озвучке "Секса в большом городе" исчезло слово "гей". Но цензура - это не самое страшное, что ждало фильмы - с российских видеосервисов пропали картины "Назови меня своим именем", "Горбатая гора" и другие, где фигурируют однополые отношения, говорится в статье kinopoisk.ru.

Telegram-канал "Новая газета Европа" приводит часть списка иностранных и российских фильмов и сериалов, которые вообще больше не доступны зрителю на местных платформах: «Дурное воспитание» Педро Альмодовара, «Рокетмен» Элтона Джона, «Черный лебедь» с Натали Портман, «Жизнь Адель» Абделлатифа Кешиша - победитель фестиваля в Каннах.

А также «Человек, который удивил всех» с Евгением Цыгановым в роли мужчины, решающего жить как женщина; «Ученик» Кирилла Серебренникова, в котором герой проявляет симпатию к главному герою; «Аутло» картина Ксении Ратушной, в которой показывается любовь старшеклассника-гея и нестандартной девушки к одному и тому же молодому человеку. А также сериал «Маргоша», в котором герой однажды просыпается в женском теле и учится быть женщиной.

Эти и другие фильмы могут быть запрещены по примеру северного соседа и в Казахстане в случае одобрения рассматриваемой петиции. Кинокритик Карим Кадырбаев считает, что казахстанский зритель может быть лишен многих картин, представленных на мировых кинофестивалях.

"Я думаю, что мы лишимся большого культурного пласта, например, мы не сможем смотреть фильмы Франсуа Озона, Ксавье Долана, Педро Альмодовара, потому что большая часть картин либо напрямую касается темы ЛГБТ, либо поднимает эту тему. Мы отрезаем себя от половины картин фестивалей класса А – Каннский, Венецианский и так далее.

В том же Голливуде были приняты рекомендации об инклюзивности, расовых, гендерных разнообразиях, в том числе, и ЛГБТ, так что мы вычеркиваем большую часть голливудских картин. Например, в самом кассовом мультфильме «Головоломка-2» есть эпизодический персонаж, который является представителем ЛГБТ. Нам надо будет отказаться от "Головоломки"?

Во франшизе "Марвел" есть представители ЛГБТ-сообщества. В "Гарри Поттере" есть - Дамблдор (ранее сообщалось, что автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг подтвердила, что волшебников Альбуса Дамблдора и Геллерта Грин-де-Вальда связывали романтические отношения - прим. ред.)" - говорит Кадырбаев.

По его мнению, запрет может отрезать Казахстан от большей части мирового кинематографа.

"Практически в каждом современном сериале есть представители ЛГБТ. Это не говорит о том, что это - пропаганда ЛГБТ, это говорит о том, что эти люди живут среди нас и они - такие же члены общества.

Те, кто поддерживает эту петицию, уверены, что присутствие представителей ЛГБТ является пропагандой – нет, это не пропаганда, это всего лишь напоминание, что нужно относиться к представителям ЛГБТ просто как к людям, не думая, как, с кем и как часто они спят, ведь мы в людях ценим другие качества", - считает кинокритик.

Между тем, под запрет таким образом могут попасть и книги - как сообщает kinopoisk.ru, под угрозой могут оказаться романы Пелевина и биография Чайковского. А издательство Popcorn Books закрыло продажи книг с ЛГБТ-линиями: «Лето в пионерском галстуке» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой, «Лисья нора» Норы Сакавич, «Дни нашей жизни» Микиты Франко и других.