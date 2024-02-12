Сайт для представителей ЛГБТ заблокировали в Казахстане из-за нарушений законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации.

Сообщается, что Министерство культуры и информации РК на постоянной основе осуществляет мониторинг информационного поля на предмет соблюдения требований казахстанского законодательства. Ниже публикуем развернутый ответ министерства.

"В ходе мониторинга на интернет-ресурсе selftanu.kz было выявлено нарушение законодательства, связанное с размещением информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Согласно письму Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК от 29 января 2024 года, уполномоченный орган по охране прав детей считает необходимым ограничить доступ к интернет-ресурсам, распространяющим идеи движения ЛГБТ среди казахстанского населения.

Это сделано с учетом психовозрастных особенностей детей, их уязвимости перед негативным влиянием информационной среды, исторических и иных традиций, культурных ценностей казахстанского общества и государства, а также в целях надлежащего воспитания и полноценного развития детей", - говорится в заявлении Минкульта.

В заявлении также говорится, что, в соответствии со статьей 17 Конвенции о правах ребенка, государства-участники признают важную роль СМИ и обеспечивают доступ к информации и материалам, направленным на укрепление морального благополучия, а также здорового физического и психического развития ребенка.

В соответствии со статьей 6 Закона РК "О правах ребенка", одной из целей госполитики является обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Согласно подпунктам 4 и 5 статьи 1 Закона РК "О СМИ", информация, размещенная на интернет-ресурсе, является продукцией средства массовой информации.

Подпункты 3 и 6 пункта 2 статьи 16 Закона РК "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" устанавливают, что запрещенной для детей является информация, содержащая специальный сексуально-эротический характер.

В соответствии с пунктом 3 статьи 34, пунктом 1 статьи 39 Закона РК "О правах ребенка", использование СМИ, распространяющих порнографию, оказывающих вредное воздействие на детей и способствующих совершению правонарушений, преследуется по закону. Их распространение запрещено.

"В этой связи Министерством были приняты меры по ограничению доступа к интернет-ресурсу selftanu.kz в порядке, предусмотренном статьей 41-1 Закона "О связи".

В случае устранения интернет-ресурсом selftanu.kz нарушений законодательства доступ к нему будет восстановлен", - говорится в заявлении Минкультуры и информации.

Согласно скриншотам с сайта, сделанным до блокировки, selftanu.kz - это проект для ЛГБТК+ подростков и тех, кто хочет разобраться в себе.

Главная страница сайта. Скриншот: selftanu.kz

Описание проекта. Скриншот: selftanu.kz

Напомним, в декабре 2023 года полиция Шымкента заблокировала 24 сайта, предоставляющих информацию о сексуальных услугах с помощью программы "Кибернадзор".

В августе прошлого года на территории Казахстана заблокировали доступ к сайтам российского телеканала "Царьград" из-за выявления материалов, направленных на возбуждение негативного общественного резонанса и разжигание межнациональной розни.

Позже экс-министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали заявил, что для Казахстана важна информационная безопасность. Поэтому контент, сайт, который представляет угрозу для информационного пространства, противоречит Конституции РК, правовым нормам государства и закону о СМИ, будет заблокирован.