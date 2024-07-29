"Провели детоксикацию от соцсетей": Багдат Мусин показал отдых со своей семьей
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Экс-глава Минцифры и ныне глава "Казахтелеком" Багдат Мусин решил устроить для своей семьи детоксикацию от социальных сетей, устроив им отдых на природе, передает NUR.KZ.
Видео с семейного отдыха Багдат Мусин опубликовал в Instagram-аккаунте.
В посте экс-министр отмечает, что с семьей решили устроить так называемый цифровой детокс, отказавшись на время отдыха от гаджетов и социальных сетей.
"Нет ничего лучше семейного отдыха на свежем воздухе. С Диной, с сыном и дочкой провели детоксикацию от гаджетов и соцсетей. Пообщались с детьми и погуляли в лесу.
Самые драгоценные моменты жизни состоят из простых вещей. Этот день станет прекрасным воспоминанием в истории нашей семьи", - отмечает Мусин под опубликованным видео.
В конце мая бывший министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин сообщал, что отправился в США вместе с женой и младшей дочерью. В поездке у экс-главы МЦРИАП был запланирован ряд важных встреч.
30 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Позже Багдат Мусин комментировал уход с должности. В соцсетях он отметил, что сам подал в отставку. На этой должности Мусин работал с сентября 2020 года.
2 мая вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек в кулуарах сената высказывался об отставке главы МЦРИАП. Он заявлял, что не связывает это с инцидентами в сфере цифровизации и утечкой данных казахстанцев.
Позже в Сети появились слухи о том, что на Багдата Мусина завели уголовное дело. На это ответил Антикор.
10 июня стало известно, что Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141496-proveli-detoksikaciyu-ot-socsetey-bagdat-musin-pokazal-otdyh-so-svoey-semey/