"Провели детоксикацию от соцсетей": Багдат Мусин показал отдых со своей семьей

Экс-глава Минцифры и ныне глава "Казахтелеком" Багдат Мусин решил устроить для своей семьи детоксикацию от социальных сетей, устроив им отдых на природе, передает NUR.KZ.

Видео с семейного отдыха Багдат Мусин опубликовал в Instagram-аккаунте.

В посте экс-министр отмечает, что с семьей решили устроить так называемый цифровой детокс, отказавшись на время отдыха от гаджетов и социальных сетей.

"Нет ничего лучше семейного отдыха на свежем воздухе. С Диной, с сыном и дочкой провели детоксикацию от гаджетов и соцсетей. Пообщались с детьми и погуляли в лесу.

Самые драгоценные моменты жизни состоят из простых вещей. Этот день станет прекрасным воспоминанием в истории нашей семьи", - отмечает Мусин под опубликованным видео.

В конце мая бывший министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин сообщал, что отправился в США вместе с женой и младшей дочерью. В поездке у экс-главы МЦРИАП был запланирован ряд важных встреч.

30 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Позже Багдат Мусин комментировал уход с должности. В соцсетях он отметил, что сам подал в отставку. На этой должности Мусин работал с сентября 2020 года.

2 мая вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек в кулуарах сената высказывался об отставке главы МЦРИАП. Он заявлял, что не связывает это с инцидентами в сфере цифровизации и утечкой данных казахстанцев.

Позже в Сети появились слухи о том, что на Багдата Мусина завели уголовное дело. На это ответил Антикор.

10 июня стало известно, что Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком".