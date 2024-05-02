"Знал и знает свое дело": вице-министр цифрового развития высказался об отставке Мусина

Вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек сегодня в кулуарах сената высказался об отставке главы МЦРИАП Багдата Мусина, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Оразбек сообщил, что у него нет информации о том, почему Багдат Мусин подал в отставку.

"У нас, так же как и у вас, ней подробной информации. Мы узнали об этом ровно тогда, когда он подал в отставку", – заявил замглавы Минцифры.

При этом он сказал, что не связывает это с инцидентами в сфере цифровизации и утечкой данных казахстанцев.

"Я думаю, что оценку работе министра дает народ и руководство. Он профессионал, отрасль свою знает, тем более он вырос в этой отрасли. Это человек, который знал и знает свое дело.

Это субъективная оценка (был ли строгим руководителем – прим. ред.). Для кого то, может, был строгим и это было хорошо. Я могу говорить только о себе. У меня с ним были хорошие рабочие отношения. На меня не кричал", – отметил Оразбек.

Также вице-министр заявил, что не знает, кто может занять вакантное место.

"Не знаю. Это решение принимает глава государства", – подчеркнул чиновник.