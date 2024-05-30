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Экс-глава Минцифры Багдат Мусин сообщил, что уехал в США

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Багдат Мусин с женой и дочкой
Багдат Мусин с женой и дочкой. Фото: instagram.com/bagdatmussin

Бывший министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин сообщил, что отправился в США вместе с женой и младшей дочерью. В поездке у экс-главы МЦРИАП запланирован ряд важных встреч, передает NUR.KZ.

Пост Багдат Мусин опубликовал на своей официальной странице в Instagram. Судя по подписи к фото, оно было сделано в Сан-Франциско.

"Уже несколько дней нахожусь в США. Есть определенные цели. Конечно же как и обещал, пытаюсь совмещать профессиональные вопросы с семейными. В этот раз решили полететь маленьким составом, любимая Дина, младшая доча Бирганым и я", – написал экс-министр.

Мусин поделился, что посетит несколько мероприятий, проходящих в эти дни в Bay Area, а также встретится с Digital Nomads, выходцами из нашего региона, для обсуждения различных социальных инициатив.

"Так как являюсь главой Федерации по спортивному программированию нашей страны, решу несколько организационных вопросов по поводу проведения в сентябре этого года финала Чемпионата мира по нашему интеллектуальному виду спорта в Астане (спортивному программированию). Для этого встречусь с главой ICPC Биллом Поучером и его командой", – добавил он.

При этом бывший министр заявил, что собирается поддержать младшую дочь в соревнованиях по робототехнике и посетить несколько университетов, чтобы помочь в выборе учебного заведения для старшей дочери.

"Планирую также провести несколько встреч с профессорами различных университетов для обсуждения формирования фреймворка по цифровизации других стран. Ведь опыт Казахстана надо распространять дальше, и я думаю университеты США будут заинтересованы.

Также будут встречи с различными фондами и компаниями", – добавил Багдат Мусин.

Напомним, 30 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Позже Багдат Мусин комментировал уход с должности. В соцсетях он отметил, что сам подал в отставку. На этой должности Мусин работал с сентября 2020 года.

2 мая вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек в кулуарах сената высказывался об отставке главы МЦРИАП. Он заявлял, что не связывает это с инцидентами в сфере цифровизации и утечкой данных казахстанцев.

Позже в Сети появились слухи о том, что на Багдата Мусина завели уголовное дело. На это ответил Антикор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2109495-eks-glava-mincifry-musin-soobshchil-chto-nahoditsya-v-ssha/

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