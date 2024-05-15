В Антикоре высказались о Багдате Мусине после его освобождения от должности
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В пресс-службе Антикора рассказали, расследует ли их ведомство дело, касающееся бывшего главы Минцифры Багдата Мусина, передает корреспондент NUR.KZ
30 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Позже Мусин заявил, что сам подал в отставку. После увольнения министра в Сети появились слухи, что на экс-главу Минцифры завели уголовное дело.
"В настоящее время в производстве Агентства по противодействию коррупции и его территориальных подразделений уголовных дел в отношении бывшего министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Мусина Б.Б. не имеется", - заявили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Антикора.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2101088-v-antikore-vyskazalis-o-bagdate-musine-posle-ego-osvobozhdeniya-ot-dolzhnosti/