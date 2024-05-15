В Антикоре высказались о Багдате Мусине после его освобождения от должности

В пресс-службе Антикора рассказали, расследует ли их ведомство дело, касающееся бывшего главы Минцифры Багдата Мусина, передает корреспондент NUR.KZ

30 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Позже Мусин заявил, что сам подал в отставку. После увольнения министра в Сети появились слухи, что на экс-главу Минцифры завели уголовное дело.

"В настоящее время в производстве Агентства по противодействию коррупции и его территориальных подразделений уголовных дел в отношении бывшего министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Мусина Б.Б. не имеется", - заявили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Антикора.