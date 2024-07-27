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Эзотерика

Дефицит бензина возник в области Абай: чиновники винят отдыхающих

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Работник АЗС заправляет авто
АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С дефицитом бензина неожиданно столкнулись в области Абай. Люди, которые возвращаются с озера Алаколь, пожаловались, что не могут заправиться, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала, местные жители и отдыхающие пожаловались, что не могут заправиться в Урджарском районе. Перед некоторыми АЗС образовались очереди.

Со слов жителей, в районе бензин найти непросто, или же его отпускали только на сумму в 5 тысяч тенге. В результате людям пришлось стоять в очередях и ждать топливо.

Власти района связали сложившуюся ситуацию с наплывом отдыхающих на Алаколе и в ближайшее время проблему обещают решить.

Ситуацию прокомментировал руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Урджарского района Ерзат Болатов.

"Сегодня на АЗС поступило 24 тонны бензина. Людям отпускают свободно. Кроме того, по 16 и 22 тонны бензина АИ-92 к вечеру доставят еще на две заправки", - сказал Ерзат Болатов.

Источник: KTK

Ранее глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, что будет с ценами на бензин в Казахстане. В начале года эксперты сообщали, что решение вопроса нехватки бензина и дизеля для автовладельцев может занять несколько лет. Пока что достичь этой цели мешает ряд факторов.

Позже стало известно, что в Казахстане не будут строить новый нефтеперерабатывающий завод, но увеличат производство в уже существующих. Таким образом хотят решить проблему с дефицитом топлива.

Также о планируемом повышении цен сообщалось еще в середине апреля, однако это повышение должно коснуться только иностранцев.

В мае министр энергетики подписал приказ, повышающий цены на топливо для иностранцев.

Позже в Минэнерго поясняли, что низкая стоимость топлива в Казахстане приводит к перетокам в соседние страны и внутреннему дефициту. Поэтому повышение цен будет неизбежным решением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2140464-deficit-benzina-voznik-v-oblasti-abay-chinovniki-vinyat-otdyhayushchih/

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