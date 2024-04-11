Бензин и дизтопливо в Казахстане подорожают, но только для иностранцев

Минэнерго опубликовало проект приказа с изменением цен на бензин и дизтопливо, однако для обладателей казахстанских водительских прав цена не изменится, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что корректировать цены на бензин Аи-92, Аи-93 и дизельное топливо в Казахстане планируют, чтобы сохранить топливный баланс на внутреннем рынке.

"В настоящее время в связи с государственным регулированием цен Казахстан является страной с наименьшей стоимостью на ГСМ среди стран Евразийского экономического союза, что приводит к высоким рискам перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов в другие страны", – отметили в Минэнерго.

Так, проектом приказа предполагается, что цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 будет установлена на уровне 245 тенге за литр, однако при предъявлении водительского удостоверения, выданного в РК, в объеме до 100 литров в сутки цена останется прежней – 205 тенге за литр.

Также согласно проекту приказа, цена на дизельное топливо (летнее, межсезонное) составит 315 тенге за литр, но при предъявлении казахстанского водительского удостоверения до 100 литров в сутки можно приобрести по 295 тенге за литр.

При этом суточная норма увеличивается до 300 литров при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, выданного в РК:

на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы для бензина марки Аи-92 и Аи-93;

на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы для дизтоплива.

"Таким образом, цены на ГСМ для граждан с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан остаются прежними", – подчеркнули специалисты.

Напомним, в конце марта премьер-министр Олжас Бектенов высказывался о недопустимости спекуляций и искусственного дефицита льготного дизтоплива.

В начале этого года Министерство энергетики РК подготовило и опубликовало на портале "Открытые НПА" проект приказа в котором предложило убрать все лимиты и ограничения, то есть для всех установить предельную цену на летнее и межсезонное дизельное топливо, равную 295 тенге за литр.

При этом, по словам экспертов, вопрос дефицита бензина и топлива для легковых автомобилей в Казахстане возникает почти каждый год. Для восполнения его объемов применяется импорт из России. Однако там бензин стоит дороже. Из-за этого, например, в прошлом году на одной из АЗС Алматы были замечены цены до 385 тенге за один литр марки АИ-95.

Кроме того, в прошлом году министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказывал, что одну из марок бензина в Казахстан начнут завозить из России.

Однако сообщалось, что в Казахстане бензин остается самым дешевым из стран ЕАЭС. Здесь он в среднем стоит 202,6 тенге, когда как в других странах союза цена доходит до 637,7 тенге.