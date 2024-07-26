На больших экранах смогут посмотреть открытие Олимпиады алматинцы: опубликован список мест

Сегодня жители Алматы смогут посмотреть прямую трансляцию открытия Олимпийских игр в Париже на больших экранах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Сегодня в Париже состоится церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр, где примет участие и сборная Казахстана.

По информации пресс-службы акимата города, жители и гости Алматы также смогут увидеть прямую трансляцию церемонии открытия на пяти больших экранах:

Джамбо - статусный экран, пр. Назарбаева угол ул. Сатпаева, 14;

КЦДС "Атакент" - статусный экран, ул. Ауэзова угол ул. Тимирязева;

ТРЦ "ЦУМ" - медиафасад, ул. Жибек Жолы напротив ЦУМа;

ТРЦ "Алмалы" - стела по ул. Сатпаева на центральной площади;

ТРЦ "Тиграхауд" - медиафасад, пр. Абая угол ул. Алтынсарина.

Прямая трансляция начнется в 22:25 по местному времени.

Напомним, в конце июля прошлого года Казахстан официально получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже.

17 июля сообщалось, что сборная Казахстана отправилась на Олимпиаду в Париже. Казахстан на Играх-2024 будут представлять 80 атлетов, которые поборются за 81 комплект медалей в 25 видах спорта.

Уже сегодня стартуют ОИ-2024. Где и когда казахстанцы смогут смотреть прямую трансляцию, мы писали здесь.