"Пока еще не понимаю": знаменосец Казахстана на ОИ-2024 Ольга Сафронова о состоянии перед церемонией открытия

Представительница национальной сборной Казахстана по легкой атлетике и знаменосец страны Ольга Сафронова рассказала корреспонденту NUR.KZ о настрое перед церемонией открытия летних Олимпийских игр в Париже.

Спортсменка совместно с капитаном сборной по боксу Асланбеком Шымбергеновым пронесет флаг Казахстана на параде стран на церемонии открытия Олимпиады-2024.

"Пока еще понимаю, что скоро церемония, потому что еще не успела адаптироваться в деревне и понять, что нахожусь на Олимпийских играх. Все самые основные чувства придут, когда я уже надену парадное платье и мы выйдем с командой на построение. Сейчас я себя ощущаю уже спокойно. Все эмоции придут в моменте", - делится Сафронова.

Напомним, для Ольги это будет уже четвертая Олимпиада в карьере. На данных Играх она выступит в беге на дистанциях 100 и 200 метров.

Церемония открытия летних Олимпийских Игр в Париже состоится уже сегодня в 22:30.

Ранее мы рассказывали о том, в каких условиях живут спортсмены в олимпийской деревне.

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