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Казахстан на Олимпиаде-2024: сработает ли магия чисел в велоспорте?

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Казахстанские велогонщики Алексей Луценко и Евгений Федоров (слева направо)
Алексей Луценко и Евгений Федоров (слева направо). Фото: Jiang Qiming/China News Service/VCG via Getty Images

У Казахстана богатые традиции в велогонках. Новая глава в истории этого вида спорта откроется на Олимпиаде-2024. NUR.KZ рассказывает о казахстанских велогонщиках, которые поборются за медали в Париже.

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Олимпийская программа велоспорта включает четыре категории: велотрек, шоссейные гонки, BMX и маунтинбайк. Казахстанцы квалифицировались на Игры-2024 в первых двух видах. Базой для распределения лицензий стал международный олимпийский рейтинг.

В шоссейных велогонках от Казахстана выступят Евгений Федоров и Алексей Луценко. В велотреке страну представит Андрей Чугай. Суммарно они будут претендовать на медали в четырех дисциплинах.

Алексей Луценко (31 год)

Казахстанский велогонщик Алексей Луценко
Алексей Луценко. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Опытнейший велогонщик. Для Луценко Олимпиада в Париже станет второй в карьере. В Токио-2020 он занял 21-е место в групповой гонке и показал 32-й результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Четыре раза казахстанец становился чемпионом Азиатских игр. Также на последней Азиаде он выиграл серебро, когда пересек финишную черту вместе с Федоровым.

Кроме того, в активе Луценко множество успешных выступлений в престижных веломногодневках. В 2020 году он даже выиграл этап "Тур де Франс". На данный момент спортсмен представляет Astana Qazaqstan Team.

Луценко — зрелый мастер, от которого можно ждать успешного выступления на Олимпиаде, где он заявлен в групповую гонку. Однако есть тревога за актуальную форму казахстанца, так как в преддверии Игр он получил травму левого колена после аварии и покинул "Тур де Франс".

Евгений Федоров (24 года)

Казахстанский велогонщик Евгений Федоров
Евгений Федоров. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Дебютант Олимпийских игр. При этом Федоров уже сделал себе имя в мире велоспорта. Помимо упомянутого золота Азиады, в его активе шесть побед на чемпионатах Азии, две из которых он одержал в Алматы в июне. В рамках Мирового тура казахстанец представляет команду Astana – Premier Tech.

На Олимпиаде-2024 Федоров поборется сразу за две медали. Вместе с Луценко он выступит в групповой гонке, а в индивидуальной гонке с раздельным стартом более молодой казахстанец станет единственным представителем страны.

Андрей Чугай (24 года)

Казахстанский велогонщик Андрей Чугай
Андрей Чугай. Фото: Tim Goode/PA Images via Getty Images

Еще один дебютант Олимпийских игр. Чугай представит Казахстан в велоспорте на треке сразу в двух дисциплинах – спринте и кейрине. В обоих видах победителем заезда объявляется тот, кто первым пересек финишную черту. При этом кейрин отличается тем, что финальному спринту предшествуют несколько кругов с установленной скоростью.

В 2018 году Чугай принес Казахстану первую в истории медаль юниорского чемпионата мира по велоспорту на треке. На взрослом уровне успехи атлета пока скромнее. В число претендентов на награды Олимпиады он не входит. Важно отметить, что лицензия в трековых гонках не была именной и досталась Чугаю решением тренерского штаба, хотя победителем последнего чемпионата Казахстана стал Сергей Пономарев.

Велоспорт на Олимпиаде-2024

Соревнования по этому виду спорта на шоссе и треке вошли в программу первых современных Игр в Афинах-1896. Маунтинбайк был впервые представлен на Олимпиаде в Атланте-1996, а BMX – в Пекине-2008. В Париже в велоспорте суммарно разыграют 22 комплекта медалей.

Первыми в борьбу вступят представители шоссейных гонок. Соревнования с раздельным стартом у мужчин и женщин пройдут 27 июля. Групповые шоссейные гонки назначены на 3 (мужчины) и 4 (женщины) августа. Все детали трассы пока неизвестны, но ее ключевыми точками будут Йенский мост и Дом инвалидов.

Соревнования по велоспорту на треке пройдут с 5 по 11 августа. Чугай начнет выступление 7 августа с квалификации в спринте. Турнир примет велодром "Сен-Кантен-ан-Ивелин", который был построен десять лет назад и стал местом проведения уже несколько топовых соревнований.

Казахстан в велоспорте на Олимпиадах

Один из самых титулованных атлетов в истории страны – Александр Винокуров. В Сиднее-2000 в групповой шоссейной гонке он выиграл серебро, а в Лондоне-2012 в этой же дисциплине стал чемпионом.

Если верить магии чисел, то олимпийская медаль в велоспорте появляется у Казахстана раз в 12 лет. Париж-2024 как раз подходит под этот цикл.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140248-kazahstan-na-olimpiade-2024-srabotaet-li-magiya-chisel-v-velosporte/

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