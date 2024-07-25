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"Пренебрегают безопасностью пассажиров": о проверках на линиях автобусных путей объявила полиция Алматы

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Автобус на дороге в Алматы
Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы стражи порядка начали отработку по общественному транспорту - с начала года свыше ста водителей привлечены к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции.

В Алматы с 23 по 28 июля проходит профилактическое мероприятие "Автобус", главная цель которой - снижение ДТП, повышение культуры вождения водителей, осуществляющих пассажирские перевозки.

"Важно соблюдать правила и требования дорожного движения при перевозке пассажиров в общественном транспорте. Вчера в мегаполисе стартовало оперативно-профилактическое мерроприятие "Автобус". В связи с этим тщательно проверяется техническое состояние автобусов, контролируется соблюдение водителями правил дорожного движения.

Водители общественного транспорта часто нарушают ПДД. Бывали случаи, когда конкурирующие друг с другом автобусы пренебрегали безопасностью пассажиров", - сообщил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

По данным спикера, с начала года 100 водителей общественного транспорта, нарушивших ПДД, были привлечены к административной ответственности.

Напомним, неделю назад в Медеуском районе Алматы произошла авария, в которой погибли два человека.

И это не первая авария с участием автобуса с начала месяца в Алматы. Так, дорожно-транспортное происшествие с автобусом сняли на видео - авария произошла ранним утром 17 июля. По словам очевидцев, водитель пассажирского автобуса №32 при развороте въехал в забор частного дома и задел газовую трубу - он, по их информации, был пьян.

В полиции заявили, что обстоятельства аварии устанавливаются.

До этого в Наурызбайском районе Алматы произошло ДТП с участием автобуса и грузового транспорта. В полиции тогда сообщили, что водитель грузового транспорта, следуя по улице Ашимова в северном направлении, севернее улицы Шаляпина, допустил наезд на остановившийся на остановочном комплексе автобус 137-го маршрута. По инерции автобус выехал на восточную обочину и допустил наезд на забор частного дома.

Девять человек были доставлены в больницу. Как позже добавили в УОЗ, двое из них - в тяжелом состоянии.

Также в конце июня автомобиль марки Kia, пересекая улицу Макатаева, допустил столкновение с автобусом 18-го маршрута, который впоследствии врезался в магазин. В результате погиб один пассажир, еще 16 пострадали. ДТП произошло сегодня в 14:20.

Было возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы. Позже стало известно, что число пострадавших в смертельном ДТП увеличилось до 25.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139583-prenebregayut-bezopasnostyu-passazhirov-o-proverkah-na-liniyah-avtobusnyh-putey-obyavila-policiya-almaty/

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