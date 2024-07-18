Смертельная авария с участием автобуса произошла ночью в Алматы (фото)

Смертельная авария произошла минувшей ночью в Медеуском районе Алматы - погибли два человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В дежурной части местной полицейской службы сообщили, что дорожно-транспортное происшествие имело место минувшей ночью в Медеуском районе Алматы.

По информации ведомства, водитель автомашины марки Toyota, следуя по Талгарскому тракту в западном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом, принадлежащим частному перевозчику.

Авария. Фото: Zakon.kz

В результате аварии скончались двое пассажиров японского седана.

По факту ДТП, повлекшего смерть двух людей, возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы.

Жол апаты: Zakon.kz

Отметим, на этой неделе это не первая авария с участием автобуса.

Так, дорожно-транспортное происшествие с автобусом сняли на видео в Алматы - авария произошла ранним утром 17 июля. По словам очевидцев, водитель пассажирского автобуса №32 при развороте въехал в забор частного дома и задел газовую трубу - он, по их информации, был пьян.

В полиции заявили, что обстоятельства аварии устанавливаются.

До этого в Наурызбайском районе Алматы произошло ДТП с участием автобуса и грузового транспорта.

В полиции сообщили, что водитель грузового транспорта, следуя по улице Ашимова в северном направлении, севернее улицы Шаляпина, допустил наезд на остановившийся на остановочном комплексе автобус 137-го маршрута. По инерции автобус выехал на восточную обочину и допустил наезд на забор частного дома.

Девять человек были доставлены в больницу. Как позже добавили в УОЗ, двое из них - в тяжелом состоянии.