Смертельная авария с участием автобуса произошла ночью в Алматы (фото)
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Смертельная авария произошла минувшей ночью в Медеуском районе Алматы - погибли два человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
В дежурной части местной полицейской службы сообщили, что дорожно-транспортное происшествие имело место минувшей ночью в Медеуском районе Алматы.
По информации ведомства, водитель автомашины марки Toyota, следуя по Талгарскому тракту в западном направлении, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом, принадлежащим частному перевозчику.
В результате аварии скончались двое пассажиров японского седана.
По факту ДТП, повлекшего смерть двух людей, возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы.
Отметим, на этой неделе это не первая авария с участием автобуса.
Так, дорожно-транспортное происшествие с автобусом сняли на видео в Алматы - авария произошла ранним утром 17 июля. По словам очевидцев, водитель пассажирского автобуса №32 при развороте въехал в забор частного дома и задел газовую трубу - он, по их информации, был пьян.
В полиции заявили, что обстоятельства аварии устанавливаются.
До этого в Наурызбайском районе Алматы произошло ДТП с участием автобуса и грузового транспорта.
В полиции сообщили, что водитель грузового транспорта, следуя по улице Ашимова в северном направлении, севернее улицы Шаляпина, допустил наезд на остановившийся на остановочном комплексе автобус 137-го маршрута. По инерции автобус выехал на восточную обочину и допустил наезд на забор частного дома.
Девять человек были доставлены в больницу. Как позже добавили в УОЗ, двое из них - в тяжелом состоянии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2135982-smertelnaya-avariya-s-uchastiem-avtobusa-proizoshla-nochyu-v-almaty-foto/