Самосвал наехал на автобус: 9 человек пострадали в ДТП в Алматы (видео)

В Алматы сегодня произошло ДТП с участием грузового транспорта и автобуса. Пострадали девять пассажиров общественного транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.

Видео с места ДТП опубликовано в Telegram-канале Almaty News. На кадрах видно, что лобовое стекло автобуса, врезавшегося в забор, разбито.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, авария произошла сегодня в 09:15 в Наурызбайском районе.

"Водитель грузового транспорта, следуя по улице Ашимова в северном направлении, севернее улицы Шаляпина, допустил наезд на остановившийся на остановочном комплексе автобус 137-го маршрута. По инерции автобус выехал на восточную обочину и допустил наезд на забор частного дома.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 9 пассажиров автобуса", - говорится в сообщении ведомства.

Другие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

В начале июля в Алматы автобус столкнулся с минивэном. Сообщалось о шестерых пострадавших. По информации ДП мегаполиса, начато расследование.

Также напомним, в конце июня в Алматы произошла авария на пересечении улицы Макатаева и проспекта Сейфуллина в Алматы. Сообщалось, что белый Kia столкнулся с автобусом 18-го маршрута, который после этого въехал в стену магазина.

По данным медиков, число пострадавших в ДТП с автобусом, который врезался в магазин в Алматы, увеличилось до 25 - среди них несколько подростков. Один человек скончался до приезда службы скорой медицинской помощи.

Через несколько часов после ДТП была задержана водитель иномарки, которая, по версии следствия, считается виновницей аварии. Однако позже женщину поместили под домашний арест.

Что делать при ДТП?

Согласно информации, опубликованной на портале "Электронного правительства", в случае ДТП необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные) и страховых агентов.