Автобус столкнулся с самосвалом в Алматы: о состоянии пострадавших рассказали медики

После ДТП с участием автобуса в Алматы в больницу доставили 9 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УОЗ Алматы.

Сегодня в Наурызбайском районе Алматы произошло ДТП с участием автобуса и грузового транспорта.

В полиции сообщили, что водитель грузового транспорта, следуя по улице Ашимова в северном направлении, севернее улицы Шаляпина, допустил наезд на остановившийся на остановочном комплексе автобус 137-го маршрута. По инерции автобус выехал на восточную обочину и допустил наезд на забор частного дома.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе управления общественного здравоохранения города Алматы рассказали о состоянии пострадавших.

"В городскую клиническую больницу №7 для осмотра было доставлено 9 человек. После всех необходимых медицинских обследований госпитализировано 2 пациента в отделение политравмы, в том числе пациент, находившийся в реанимационном зале.

Состояние обоих стабильно тяжелое. Остальные пациенты после всех необходимых медицинских обследований были направлены на амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, это уже не первое ДТП, которое произошло этим летом с участием пассажирского автобуса в Алматы. В начале июля в Алматы автобус столкнулся с минивэном. Сообщалось о шестерых пострадавших. По информации ДП мегаполиса, начато расследование.

Ранее сообщалось, что в Алматы произошла авария на пересечении улицы Макатаева и проспекта Сейфуллина в Алматы. Белый Kia столкнулся с автобусом 18-го маршрута, который после этого въехал в стену магазина.

По данным медиков, число пострадавших в ДТП с автобусом, который врезался в магазин в Алматы, увеличилось до 25, среди них несколько подростков. Один человек скончался до приезда службы скорой медицинской помощи.

Через несколько часов после ДТП была задержана водитель иномарки, которая, по версии следствия, считается виновницей аварии. Однако позже женщину поместили под домашний арест.

Что делать при ДТП?

Согласно информации, опубликованной на портале "Электронного правительства", в случае ДТП необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные) и страховых агентов.