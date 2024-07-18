Очередная авария с автобусом попала на видео в Алматы

Дорожно-транспортное происшествие с автобусом сняли на видео в Алматы - авария произошла ранним утром. Инцидент прокомментировали в ДП города, передает NUR.KZ.

Видео с места происшествия опубликовал пользователь nuriddin.1986 в соцсети TikTok.

Женский голос за кадром заявил, что ДТП произошло 17 июля в 04:18.

По ее словам, водитель пассажирского автобуса №32 при развороте въехал в забор частного дома и задел газовую трубу.

Женщина также утверждает, что водитель автобуса был пьян.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что данное дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта имело место утром в Турксибском районе Алматы.

Факт ДТП зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы.

Другие обстоятельства аварии устанавливаются.

Как отмечают на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь; включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.