Очередная авария с автобусом попала на видео в Алматы
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Дорожно-транспортное происшествие с автобусом сняли на видео в Алматы - авария произошла ранним утром. Инцидент прокомментировали в ДП города, передает NUR.KZ.
Видео с места происшествия опубликовал пользователь nuriddin.1986 в соцсети TikTok.
Женский голос за кадром заявил, что ДТП произошло 17 июля в 04:18.
По ее словам, водитель пассажирского автобуса №32 при развороте въехал в забор частного дома и задел газовую трубу.
Женщина также утверждает, что водитель автобуса был пьян.
В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что данное дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта имело место утром в Турксибском районе Алматы.
Факт ДТП зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы.
Другие обстоятельства аварии устанавливаются.
Как отмечают на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2135895-ocherednaya-avariya-s-avtobusom-popala-na-video-v-almaty/