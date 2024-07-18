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Очередная авария с автобусом попала на видео в Алматы

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Мужчина за рулем автобуса
Водитель автобуса. Иллюстративное фото: nadisja / Getty Images

Дорожно-транспортное происшествие с автобусом сняли на видео в Алматы - авария произошла ранним утром. Инцидент прокомментировали в ДП города, передает NUR.KZ.

Видео с места происшествия опубликовал пользователь nuriddin.1986 в соцсети TikTok.

Женский голос за кадром заявил, что ДТП произошло 17 июля в 04:18.

По ее словам, водитель пассажирского автобуса №32 при развороте въехал в забор частного дома и задел газовую трубу.

Женщина также утверждает, что водитель автобуса был пьян.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что данное дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта имело место утром в Турксибском районе Алматы.

Факт ДТП зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы.

Другие обстоятельства аварии устанавливаются.

Как отмечают на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП, 
  2. протокол осмотра места ДТП, 
  3. административный протокол, 
  4. отобрать объяснения, 
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование. 

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2135895-ocherednaya-avariya-s-avtobusom-popala-na-video-v-almaty/

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