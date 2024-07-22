Вместо садовых домиков строились ЖК: выявлены коррупционные риски при застройке предгорья Алматы

При строительстве в предгорных зонах Алматы выявлены коррупционные риски, среди которых - изменение градостроительных документов и целевого назначения земель, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Данные о выявленных коррупционных рисках приводятся Антикором в Национальном докладе о противодействии коррупции за прошлый год.

"Анализом по вопросам строительства и выделения земельных участков в предгорных зонах Алматы установлены системные коррупционные риски в процессах изменения градостроительных документов и целевого назначения земель, строительства объектов, изъятия земель для государственных нужд, а также в деятельности контролирующих органов.

Установлена практика "двойных" стандартов при принятии решения об изменении целевого назначения земли. Почти в каждом третьем случае заявителям сначала отказывали в изменении целевого назначения, а затем этим же лицам выдавали положительные решения", - говорится в сообщении.

Причиной, как отмечают в ведомстве, послужило несоответствие региональных актов нормам Земельного кодекса и, в целом, пробелы в законодательстве. В частности, отсутствовало нормативное закрепление таких понятий, как "садовый дом", "усадебная застройка", "мансарда".

Все эти недостатки, как отмечается в докладе, позволяли должностным лицам акимата менять целевое назначение земельных участков по своему усмотрению, а землевладельцам - строить жилые дома и комплексы без уплаты разницы кадастровой стоимости. В результате имеющихся пробелов вместо садовых домиков строились многоквартирные жилые комплексы.

"Также выявлены факты фиктивного ввода в эксплуатацию зданий для последующего получения земли в частную собственность, а также выкупа земли для госнужд по необоснованно высокой цене. Только по двум случаям сумма завышения стоимости земли составила порядка 4,7 млрд тенге. Тем самым нанесен прямой ущерб государству", - говорится в сообщении.

Наряду с этим, допускались факты застройки в санитарно-охранных зонах. По информации МЧС, в опасной зоне схода лавин, оползней и селей находятся около 5 тыс. строений, что несет угрозу безопасности более 29 тыс. жителей.

По инициативе Антикора в рекреационную зону возвращено 229,1 га земель, тем самым установлен запрет на дальнейшее строительство в 6 микрорайонах Алматы. Также по выявленным в предгорных зонах 54 незаконным объектам состоялось 36 судебных актов в пользу государства, в том числе по их сносу.

Кроме этого, в мажилис парламента на рассмотрение внесено 4 законопроекта, которые предусматривают усиление ответственности органов государственного архитектурно-строительного контроля, внедрение контроля строительства через ИС "е-Qurylys", согласование градостроительных проектов с МЧС и недопущение срезки горных массивов, а также регламентацию понятий "таунхаус", "индивидуальный жилой дом" и "многоквартирный жилой дом".

Напомним, ранее сообщалось, что незаконный коммерческий объект, в котором расположились магазин и столовая, начали сносить в Алматы по решению суда.

До этого представители акимата Алматы сообщили о сносе незаконных пристроек к пентхаусу на проспекте Аль-Фараби: некий собственник элитного жилья (физлицо) возвел пристройки вокруг своей квартиры без разрешительных документов.

Кроме того, по решению суда в Алматы начали демонтировать часть незаконно построенного в предгорном районе здания. Собственника привлекли к административной ответственности.

Перед этим, в марте, в южной столице снесли престижный ЖК "Мечта". В акимате рассказали, что жилой комплекс расположился на земельном участке с целевым назначением "для эксплуатации и обслуживания жилого дома". А построив жилой комплекс под видом индивидуального жилого дома, застройщик планировал реализовать квартиры.

Наряду с этим в мегаполисе в Наурызбайском районе демонтировали двухэтажное здание, которое было возведено незаконно, без необходимых документов.

Также ранее акимат Алматы опроверг информацию о предстоящем строительстве бань в предгорье мегаполиса.

При этом в начале года, на встрече с жителями Медеуского района, аким Алматы ответил на вопрос горожанки о строительстве в предгорье, заявив тогда, что лазейка со строительством в предгорьях Алматы будет закрыта.