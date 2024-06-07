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Завершат ли строительство бань в предгорье Алматы, ответили в акимате

Опубликовано:

Недостроенное здание
Здание. Фото: акимат Алматы

Акимат Алматы опроверг информацию о предстоящем строительстве бань в предгорье мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В управлении градостроительного контроля Алматы заявили, что уведомления о начале строительно-монтажных работ на участке по ул. Керей-Жанибек хандар по дороге на Медеу не поступало, предпроектную документацию на строительство объекта собственник (физлицо) не получал.

В ходе визуального осмотра подтверждено, что строительство на участке не ведется, а баннеры с рекламой демонтированы.

"Стоит отметить, что недостроенный объект, расположенный на том же участке, вошел в ранее опубликованный список долгостроев Алматы", - заявили в акимате.

В ведомстве добавили, что по замороженному объекту инициируется очередная внеплановая проверка с перспективой судебных разбирательств в случае выявления нарушений и игнорирования требований предписания.

Напомним, не так давно незаконный коммерческий объект, в котором расположились магазин и столовая, начали сносить в Алматы по решению суда.

До этого представители акимата Алматы сообщили о сносе незаконных пристроек к пентхаусу на проспекте Аль-Фараби: некий собственник элитного жилья (физлицо) возвел пристройки вокруг своей квартиры без разрешительных документов.

Кроме того, по решению суда в Алматы начали демонтировать часть незаконно построенного в предгорном районе здания. Собственника привлекли к административной ответственности.

Перед этим, в марте, в южной столице снесли престижный ЖК "Мечта". В акимате рассказали, что жилой комплекс расположился на земельном участке с целевым назначением "для эксплуатации и обслуживания жилого дома". А построив жилой комплекс под видом индивидуального жилого дома, застройщик планировал реализовать квартиры.

Наряду с этим в мегаполисе в Наурызбайском районе демонтировали двухэтажное здание, которое было возведено незаконно, без необходимых документов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113695-informaciyu-o-stroitelstve-ban-v-predgore-almaty-oprovergli-v-akimate/

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