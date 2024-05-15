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Незаконно построенное здание начали сносить в предгорье Алматы (фото)

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Снос здания в Алматы
Снос здания в Алматы. Кадр из видео: пресс-служба акимата Алматы

По решению суда в Алматы начали сносить часть незаконно построенного в предгорном районе здания. Собственника привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В Алматы приступили к демонтажу незаконно возведенного строения в горной местности по улице Кыз Жибек.

Объект площадью порядка 544 кв. метров собственник (физлицо) возвел хозяйственным способом без разрешительной документации, сопровождения авторского и технического надзоров.

Снос здания в Алматы
Часть здания, подлежащая сносу. Схема: пресс-служба акимата Алматы

Управление градостроительного контроля после внеплановой проверки принял меры в отношении собственника по части 1 статьи 316, статье 321, части 1 статьи 322, части 1 статьи 463 КоАП. Кроме того, было выдано предписание на устранение допущенных нарушений.

За неисполнение требований собственника снова наказали по части 3 статьи 462 КоАП.

Демонтаж начали сегодня в присутствии судебных исполнителей.

Напомним, в марте в Алматы снесли престижный ЖК "Мечта". В акимате рассказали, что жилой комплекс расположился на земельном участке с целевым назначением "для эксплуатации и обслуживания жилого дома". А построив жилой комплекс под видом индивидуального жилого дома, застройщик планировал реализовать квартиры.

Наряду с этим в мегаполисе в Наурызбайском районе демонтировали двухэтажное здание, которое было возведено незаконно, без необходимых документов.

Согласно части 1 статьи 316 КоАП, строительство объектов и их комплексов без проектной документации либо по проектной документации, не прошедшей экспертизу, по которой требуется ее проведение, влечет штраф на физических лиц в размере 120 МРП (443 тыс. тенге).

Согласно статье 321 КоАП, осуществление строительства без сопровождения технического и авторского надзоров влечет штраф на физических лиц в размере 40 МРП (147 тыс. тенге).

В соответствии с частью 1 статьи 322 КоАП, незаконная перепланировка жилых и нежилых помещений в существующих зданиях без архитектурно-строительного проекта и соответствующего решения структурных подразделений местных исполнительных органов влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП (110 тыс. тенге).

Согласно части 1 статьи 463 КоАП, занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2100689-nezakonno-postroennoe-zdanie-nachali-snosit-v-predgore-almaty/

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