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Еще одно незаконно построенное здание сносят в Алматы (фото)

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Здание в Алматы
Здание в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы в Наурызбайском районе сносят двухэтажное здание, которое было возведено незаконно, без необходимых документов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как рассказали в пресс-службе акимата Алматы, близится к завершению снос двухэтажного нежилого здания по улице Кыдырбекова.

Сообщается, что собственником является физлицо, а объект был возведен при отсутствии пакета разрешительных документов.

Снос здания в Алматы
Снос здания. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Снос здания в Алматы
Судоисполнители на объекте. Фото: пресс-служба акимата Алматы

27 марта прошлого года года в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений. Однако предписание исполнено не было. В июне был подан иск на снос здания.

30 октября 2023 года суд Наурызбайского района иск удовлетворил.

Самостоятельный демонтаж объекта начат собственником. А сегодня в присутствии судебных исполнителей производится снос капитальных конструкций.

Недавно в южной столице начали сносить ЖК "Мечта". Судебные разбирательства по сносу объекта продолжались с 2022 года.

В феврале этого года акимат Алматы внес жилой комплекс Royal Time в список нерекомендуемых для покупки – у застройщика не было разрешительных документов на строительство.

В декабре прошлого года в городе по решению суда снесли незаконный жилой комплекс KHAN. Объект возводился без согласования эскизного проекта, с отсутствием авторского и технического надзоров, без заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2068464-esche-odno-nezakonno-postroennoe-zdanie-snosyat-v-almaty/

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