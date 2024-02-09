Лазейка со строительством в предгорьях Алматы будет закрыта, заявил аким

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района мегаполиса ответил на вопрос горожанки о строительстве в предгорье, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Одна из жительниц южной столицы заявила, что в предгорьях города сложилась сложная ситуация – несмотря на запрет на строительство, здесь продолжают появляться этажные здания.

"Сложная ситуация у нас сейчас в предгорьях, хотя два года назад уже при вашей работе был принят закон на запрет строительства на склонах более 15 градусов. Сейчас отсутствует контроль за соблюдением правил, продолжаются стройки.

Есть лазейка, когда застройщик приобретает ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), а строит малоэтажные жилые комплексы. Просьба – назначьте аудит по всем предгорьям и выявите опасные участки", – обратилась алматинка к Досаеву.

Аким заверил, что сейчас эти вопросы решаются.

"Поручение президента по обеспечению сейсмобезопасности региона будет парламентом поддержано, и мы окончательно закроем эту лазейку, из-за которой продолжается строительство. Вопросы управления градостроительного контроля, связанные с верхней частью города и предгорьями, уже решаются", – заявил Досаев.

Он еще раз напомнил, что в рекреационных зонах запрещено строительство.

"Конечно, я уже заранее знаю, что многие владельцы подают ответные исковые заявления, будем двигаться в правовом поле. На особый контроль возьмем", – заверил градоначальник.

Однако он добавил, что провести прямой аудит акимат не может.

"Мы сейчас проводим дополнительную геологию склонов, вы знаете, что вокруг Алматы земля суглинистая первого и второго типа. На таких местах нельзя строить, она сама оседает. Плюс ко всему идет активная хозяйственная деятельность, отсутствие единой канализационной сети, септики подсаживают горы.

Стройки заморожены, управление градостроительного контроля будет заниматься этим. Сейчас мы пересматриваем сейсмоаудит, управление городского планирования и урбанистики Алматы и Генплан внесут соответствующие предложения по карте опасных зон", – заключил Досаев.

Отметим, что алматинцы не первый раз возмущаются застройкой предгорных районов города. Еще в 2022 году горожане заявили, что активное строительство коттеджей на склонах гор подвергает их жизни опасности и может привести к сходу масштабных оползней.

В мае 2022 года Досаев обещал ввести запрет на строительство на склонах.

"Но вопрос незаконных построек мы не сможем решить до конца. У всех на руках есть акты на собственность. Они все пришли с Талгарского района и имеют законную силу. По присоединении к городу они стали городской проблемой", – комментировал тогда аким.

В июне того же года аким Алматы Ерболат Досаев сообщил Токаеву о принятии новых правил застройки города, запрещающих строительство зданий выше 9 этажей южнее проспекта Абая, в горной и предгорной местности, а также о планах по обновлению инженерной инфраструктуры.