Незаконные пристройки к пентхаусу сносят в Алматы (фото)
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В Алматы по решению суда сносят незаконные пристройки к пентхаусу на проспекте Аль-Фараби - подробности озвучили в городском акимате, передает NUR.KZ.
Собственник элитного жилья (физлицо) возвел пристройки вокруг своей квартиры без разрешительных документов, пояснили в ведомстве.
"Управление неоднократно инициировало внеплановые проверки по объекту, однако собственник уклонялся от получения уведомления. Напомним, согласно Предпринимательскому кодексу РК, проверка может быть начата только при вручении акта о назначении внеплановой проверки субъекту проверки. Управлением подано исковое заявление в Бостандыкский районный суд на снос пристройки к пентхаусу общей площадью 150 кв. м", - говорится в сообщении.
Решением Бостандыкского суда от 13 января 2023 года исковые требования касательно сноса были удовлетворены. Помимо этого, 11 апреля прошлого года Алматинским городским судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
К демонтажу незаконно возведенного строения собственник приступил добровольно при участии судебных исполнителей департамента юстиции, добавили в акимате.
Сегодня мы также писали, что по решению суда в Алматы начали сносить часть незаконно построенного в предгорном районе здания. Собственника привлекли к административной ответственности.
А в марте в Алматы снесли престижный ЖК "Мечта". В акимате рассказали, что жилой комплекс расположился на земельном участке с целевым назначением "для эксплуатации и обслуживания жилого дома". А построив жилой комплекс под видом индивидуального жилого дома, застройщик планировал реализовать квартиры.
Наряду с этим в мегаполисе в Наурызбайском районе демонтировали двухэтажное здание, которое было возведено незаконно, без необходимых документов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2101055-nezakonnye-pristroyki-k-penthausu-snosyat-v-almaty/