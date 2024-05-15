Незаконные пристройки к пентхаусу сносят в Алматы (фото)

В Алматы по решению суда сносят незаконные пристройки к пентхаусу на проспекте Аль-Фараби - подробности озвучили в городском акимате, передает NUR.KZ.

Собственник элитного жилья (физлицо) возвел пристройки вокруг своей квартиры без разрешительных документов, пояснили в ведомстве.

"Управление неоднократно инициировало внеплановые проверки по объекту, однако собственник уклонялся от получения уведомления. Напомним, согласно Предпринимательскому кодексу РК, проверка может быть начата только при вручении акта о назначении внеплановой проверки субъекту проверки. Управлением подано исковое заявление в Бостандыкский районный суд на снос пристройки к пентхаусу общей площадью 150 кв. м", - говорится в сообщении.

Снос. Фото: акимат Алматы

Решением Бостандыкского суда от 13 января 2023 года исковые требования касательно сноса были удовлетворены. Помимо этого, 11 апреля прошлого года Алматинским городским судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

К демонтажу незаконно возведенного строения собственник приступил добровольно при участии судебных исполнителей департамента юстиции, добавили в акимате.

Сегодня мы также писали, что по решению суда в Алматы начали сносить часть незаконно построенного в предгорном районе здания. Собственника привлекли к административной ответственности.

А в марте в Алматы снесли престижный ЖК "Мечта". В акимате рассказали, что жилой комплекс расположился на земельном участке с целевым назначением "для эксплуатации и обслуживания жилого дома". А построив жилой комплекс под видом индивидуального жилого дома, застройщик планировал реализовать квартиры.

Наряду с этим в мегаполисе в Наурызбайском районе демонтировали двухэтажное здание, которое было возведено незаконно, без необходимых документов.