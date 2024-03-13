Сносить ЖК "Мечта" начали в Алматы

В Алматы начали сносить ЖК "Мечта". Судебные разбирательства по сносу объекта продолжались с 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, судебные разбирательства по поводу сноса объекта продолжались с 2022 года.

"При строительстве ЖК "Мечта", расположенного по ул. Обсерватория, 104/4, были допущены многочисленные нарушения. На момент проверки у застройщика не было разрешительных документов. Также присутствовали многочисленные отклонения от проекта по всему объекту.

Жилой комплекс расположился на земельном участке с целевым назначением "для эксплуатации и обслуживания жилого дома". Таким образом, построив жилой комплекс под видом индивидуального жилого дома, застройщик планировал реализовать квартиры, вводя в заблуждение горожан", - сообщили в акимате.

Ранее управление градостроительного контроля совместно с Антикором усилили контроль над незаконным строительством, была проведена внеплановая проверка объекта.

"По результатам проверки 1 августа 2022 года в отношении заказчика (физлицо) приняты административные меры в соответствии с КоАП РК. Было выдано предписание на устранение допущенных нарушений, которое не было исполнено.

19 октября 2022 года в Медеуский районный суд было направлено исковое заявление о сносе объекта, после чего последовали продолжительные судебные разбирательства", - сообщили в акимате.

Как уточняют в управлении градостроительного контроля, 20 июля 2023 года решением Алматинского городского суда иск на снос был удовлетворен.

30 января 2024 года Верховный суд РК оставил без изменений постановление Алматинского городского суда от 20 июля 2023 года о сносе объекта.

"Стоит отметить, что информация о ЖК ранее публиковалась в СМИ. Данный комплекс был включен в список не рекомендуемой для покупки недвижимости, а также вошел список 54 объектов горной местности, которые были возведены с нарушением требований законодательства и строительных норм", - уточнили в акимате.

Напомним, в мае 2023 года мы сообщали, что еще один ЖК в Алматы попал в список нерекомендуемых для покупки жилья.

В апреле того же года в акимате Алматы сообщили, что в южной столице выявили ряд незаконно строящихся ЖК.

Через месяц после этого объявления в Алматы начали сносить незаконно возведенное четырехэтажное здание по улице Богенбай батыра.

Позже в акимате сообщили об очередном незаконно построенном ЖК по проспекту Достык. В ведомстве предостерегли алматинцев от покупки недвижимости в этом многоэтажном доме.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 316 КоАП РК, строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее проведение, за исключением требований, установленных техническими регламентами, влечет штраф:

на физических лиц – в размере 120 МРП (414 тыс. тенге);

на должностных лиц – в размере 160 МРП (552 тыс. тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 200 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 380 МРП (1 млн 311 тыс. тенге); на субъектов крупного предпринимательства – в размере 580 МРП (около 2 млн тенге).

Также, согласно части 3 статьи 462 КоАП РК, невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции, влечет штраф: